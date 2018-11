Un juzgado de Cádiz declara nula una cláusula suelo suscrita por una notaria

El Juzgado de lo Mercantil de Cádiz ha dictado una sentencia que estima íntegramente la demanda interpuesta por una notaria y que declara nula la cláusula suelo suscrita por ella para la compra de su vivienda particular. Asimismo, el juez condena al banco CEISS, actual Unicaja, a eliminar dicha cláusula del contrato y a devolverle todo lo pagado de más con intereses.

Según ha informado Bufete Ortiz, que ha llevado la dirección jurídica del caso, la condición de consumidora de la notaria no ha sido discutida en el procedimiento. Tanto es así que la misma solicitó el préstamo al banco en un ámbito ajeno a su actividad profesional, ya que el destino del crédito hipotecario fue única y exclusivamente la adquisición de su vivienda privada.

La sentencia precisa que el hecho de que la notaria sea jurista por su profesión, no exonera al banco de su deber de explicar e informar sobre las concretas condiciones financieras del préstamo a su cliente, toda vez que la accionante no intervino en la contratación del préstamo en el marco de su actividad profesional, sino como particular.

En ese sentido, la resolución judicial invoca la sentencia del Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichthof) de 22 de marzo de 2011 además de mencionar normas de la Unión Europea también traspuestas en España: “En contra de lo sostenido por el tribunal de instancia, no es relevante que la demandante que participó en el préstamo sea licenciada en Economía. Este Tribunal Federal ha afirmado en varias ocasiones que la cualificación profesional del cliente no basta para deducir los conocimientos y experiencias en relación con productos financieros, siempre que no existan evidencias concretas de que hayan sido adquiridos materialmente dentro del ejercicio de su actividad profesional, extremo que no ha sido demostrado”.

Por lo tanto, apunta el despacho de abogados gaditanos, no ha quedado desvirtuado el carácter de consumidora la parte prestataria por la cualificación profesional de notaria que puede tener la misma.