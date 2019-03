Ciudadanos reclama otra vez la creación de un mirador en La Jara

Ciudadanos (Cs) ha vuelto a exigir al Gobierno local del PSOE que ejecute el acuerdo plenario de noviembre pasado con respecto a la creación de un “mirador natural” en el acceso al litoral de Sanlúcar por la urbanización Castillo del Espíritu Santo, en La Jara.

Su portavoz, Javier Gómez Porrúa, ha destacado que con esta iniciativa propuesta por Cs “Sanlúcar puede potenciar el turismo medioambiental gracias a Doñana, la desembocadura del Guadalquivir y uno de los pocos corrales de pesca que quedan en pie, pudiendo promover esa arte de pesca de la zona”.

Según ha explicado, el alcalde, Víctor Mora, “aseguró que había un proyecto para la realización de un mirador que no se había llevado a cabo por falta de presupuesto”. A este respecto, Gómez Porrúa sostiene que “este proyecto no es cuestión de cuantía económica, sino de voluntad política”. “Sólo le pedimos que adecente la zona; que instale mobiliario básico, como bancos y papeleras; y que potencie las hermosas vistas que tenemos desde este lugar”, ha afirmado el concejal de Cs in situ.

Para Gómez Porrúa, “si hoy no hay presupuestos en la ciudad es porque Mora incumplió su palabra cuando apoyamos los de 2016, y este grupo municipal ya no se fía de que vaya a cumplir su palabra”.