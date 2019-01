Ciudadanos pide al alcalde que “no mienta” sobre el V Centenario en Fitur

Ciudadanos (Cs) ha pedido al alcalde, Víctor Mora (PSOE), que “no mienta este año con la campaña que presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur)” en relación al V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

Su portavoz, Javier Gómez Porrúa, ha criticado que en la pasada edición del evento el Gobierno local “vendió esta importante efeméride, pero los turistas cuando llegan a Sanlúcar no encuentran nada relacionado con la misma, porque realmente no tenemos nada para vender esta celebración”. A este respecto, ha asegurado que los visitantes “fueron engañados, ya que vendimos una fiesta que realmente no existe”.

En relación a la edición venidera de Fitur, que se celebrará del 23 al 27 de enero en Madrid, Gómez Porrúa se ha mostrado “contento” ante “la posibilidad de que sea la última que lidere el equipo de Gobierno del PSOE”, dadas las elecciones municipales de mayo próximo. “Sanlúcar necesita un gobierno que sepa vender nuestra ciudad de manera realista y consecuente, y lo que es verdad es que Sanlúcar no está para ser vendida a ningún operador turístico”, ha manifestado.

El concejal de Cs ha reclamado al alcalde que “explique qué campaña llevará Sanlúcar a Fitur”, censurando que “a pocos días de la cita, no la conocemos”. “Ofrecerá una imagen de la ciudad impuesta por el Gobierno socialista sin dar opción de participar a la oposición y la población”, ha lamentado.

Según ha destacado, Fitur es “una de las citas turísticas más importantes”, subrayando que “reúne cada año las ofertas turísticas de las ciudades más importantes de nuestro país y se utiliza como llamamiento a la ciudadanía a acudir a los rincones más preciados de nuestro entorno”.

Gómez Porrúa ha insistido en demandar a Mora que “no vaya a Fitur a vender humo, porque si el turista no encuentra en su destino lo que se le ha prometido, nunca volverá a visitarnos”. “Y Sanlúcar no puede permitirse perder más turismo, y por tanto, más empleo”, ha añadido.