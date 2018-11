Cinco empresas se interesan por el complejo turístico del Tajo del Águila

El pasado 23 de julio la empresa concesionaria del complejo turístico Tajo del Águila abandonaba definitivamente sus instalaciones, un camino que siguieron a mediados de octubre las dos empresas que se encargaban de la hostelería y de las actividades recreativas. Desde entonces este espacio está cerrado totalmente al público.

No obstante, parece que la situación no se va a dilatar demasiado en el tiempo. María José Villagrán, alcaldesa de Algar, sostiene que ya ha recibido llamadas de cinco empresas muy interesadas en hacerse cargo de su gestión, por lo que las perspectivas para su reapertura son “muy buenas”.

El Ayuntamiento ya está trabajando en el proceso para la licitación del complejo turístico, aunque aún no se puede hablar de plazos. De momento la zona está clausurada porque se están llevando a cabo varias reparaciones por parte del Consistorio.

La alcaldesa considera que el complejo “está bastante dejado” y cree que “se ha desaprovechado” y que “no tenía mucha publicidad” para el atractivo turístico que supone para el pueblo.

María José Villagrán aclara que la relación contractual con el anterior propietario acabó por “incumplimiento de contrato por parte de la empresa por no pagar el canon”, un proceso que se inició en enero de este año y por el que el 24 de julio volvió a pasar a manos municipales.

El PP de Algar, a través de su presidente, José Carlos Sánchez, llevará hoy al Pleno de Diputación una moción para que el complejo sea gestionado por Tugasa mientras no se licita, algo que la alcaldesa no apoya porque “no lo permite la nueva ley de Contratación Pública”, y porque el Ayuntamiento no se puede permitir “una cesión gratuita”.

En lo que sí coinciden ambos es en la necesidad de reflotarlo ya que es, en palabras de José Carlos Sánchez, “la joya del pueblo”, y “un pulmón para el turismo”, según María José Villagrán.