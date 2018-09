El ciclo del agua recibirá una inversión de casi un millón de euros

"Las mejoras que llevará a cabo Chiclana Natural en las diferentes actuaciones que acometerá, unidas a la aprobación de la ordenanza de regulación de viviendas, permitirán un avance importante en cuanto al abastecimiento en diversas zonas del municipio", destacaba el alcalde, José María Román, ante la inversión que llevará a cabo la empresa municipal Chiclana Natural en el ciclo integral del agua por valor de 998.000 euros. Es decir, con este importe realizará obras de saneamiento, abastecimiento y mejoras en la red.

La posibilidad de acometer estas actuaciones surge a raíz de la autorización por parte del pleno municipal para que la empresa municipal pueda acometer una operación de préstamo a largo plazo. En este sentido, el regidor chiclanero ha incidido en que "esto supone un síntoma en la recuperación de nuestra economía, puesto que hace diez años que no se concede un préstamo a una empresa pública". Según señaló, el endeudamiento de las cuentas anuales municipales y el incumplimiento de la ratio económica hacían que las entidades bancarias no confiaran en operaciones de Tesorería, "pero al conseguir que no consoliden las cuentas de Chiclana Natural con las del Ayuntamiento, ya sí existe la posibilidad de poder realizar este tipo de operaciones", apostilló.

Así, con casi un millón de euros se podrá realizar diversos trabajos como la ampliación del grupo de presión para el abastecimiento en Naveritos, que supondrá una cuantía de 130.000 euros. También se realizará la seguridad hidráulica en arterias, con un coste de 100.000 euros. La tercera de las actuaciones será en la avenida Diputación, en el sector Carboneros, cuyo coste será de 250.000 euros. Además se harán trabajos de mejoras en otros puntos de la ciudad hasta completar los cerca del millón de euros.