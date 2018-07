La campaña de concienciación de una vecina del Río la asume el Consistorio

Con el título Quiero mi barriada más limpia ¿y tú?, una vecina de la barriada Río San Pedro ha creado una campaña de concienciación ciudadana que el Ayuntamiento de Puerto Real, a través del concejal de Educación, José Antonio Montilla, ha adoptado como propia. El ayuntamiento imprimirá y distribuirá el panfleto diseñado para "aprovechar así el civismo demostrado por esta ciudadana".

Sobre este asunto, Montilla ha explicado que el equipo de gobierno es consciente de la necesidad de incrementar los recursos económicos y humanos destinados a la limpieza del municipio, y que se está trabajando para ampliar la partida económica, si bien recuerda que existen muchas restricciones por el Plan de Ajuste iniciado por gobiernos anteriores que limitan la capacidad de los Ayuntamientos. "Sabemos que no es tarea fácil, pero una ciudad o un barrio más limpio no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. No se trata solo de contar con más y más personal; también depende, y mucho, de todas y todos nosotros".

En relación con la aportación voluntaria de la vecina añadió que "es muy importante reconocer y dar valor las iniciativas de la ciudadanía, es crucial que el camino de la participación activa sea tomado, no es viable que cada vecino espere, debemos trabajar, respetar y cuidar nuestro entorno y nuestra barriada".