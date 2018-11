Un nuevo cadáver de un migrante aparece en la costa vejeriega del Palmar

La bajada de la marea de esta mañana ha dejado sobre la playa de El Palmar, en las cercanías de la torre, un nuevo cadáver de un migrante.

Se trata de un varón, aunque su elevado estado de descomposición ha impedido de momento conocer el color de su piel, por lo que se desconoce si pertenece a la barca hinchable que naufragó el pasado lunes 19 de noviembre en estas misma zona, donde procedían de Guinea o incluso a la paterna de madera que naufragó en Los Caños el pasado 5 de noviembre y que estaba ocupada por migrantes de origen magrebí.

En todo caso, con este cuerpo son ya 26 los cuerpos que el mar ha ido dejando desde el día 5 de noviembre hasta ahora. Todos ellos se reparten entre las cámaras frigoríficas del cementerio mancomunado de Chiclana y el instituto de Medicina Legal de Cádiz donde se están realizando las autopsias y las pruebas que puedan determinar su identidad en caso de que sean reclamados por sus familiares.

El drama de la migración en las costas de la Janda que no cesa, ya que efectivos de Salvamento Marítimo participaron en la jornada de este martes en el rescate de una patera en aguas próximas a Barbate. Así, este dispositivo lograba rescatar a 34 personas con el buque María Zambrano, siendo trasladados al puerto de Algeciras. Se trataba de 28 hombres y 6 mujeres de origen magrebí.

Sobre esta situación de los migrantes y los fallecimientos que se han producido en este último mes en las costas gaditanas, la presidenta de la Diputación, Irene García, ha manifestado que ayudará a los ayuntamientos que tengan que sufragar los enterramientos de estas personas en caso de que no sean reclamadas por sus familiares.

Así, Irene García, manifestaba que “por parte del Área de Coordinación Política y de Atención a la Cooperación Internacional, llevamos trabajando con distintas ONG para atender esta situación y para paliar además lo que puede suponer también el traslado a sus familiares y por tanto los próximos enterramientos que se producirán en los próximos días”.

García, ha vuelto a lamentar “este tipo de circunstancias acompañan a nuestras playas desgraciadamente ofreciendo el drama más oscuro y dramático de la inmigración, y en ese sentido la colaboración pleno, no solo con los ayuntamientos, aunque no tengamos competencias, no vamos a excusarnos en competencias para ayudar a los ayuntamientos para desarrollar este tipo de actuación”.