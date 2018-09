El avance de la Villa, pendiente de ayudas

El equipo de gobierno de Puerto Real tiene marcada su hoja de ruta de aquí a final de la legislatura con una carpeta llena de proyectos, la mayoría de ellos propuestos por los propios vecinos mediante procesos participativos, pero con escasa o nula capacidad económica para llevarlos a cabo. Ese "querer y no poder", según el ejecutivo local, o el "no saber" según la mayor parte de grupos en la oposición, se intenta solucionar a base de subvenciones, ayudas o convocatorias diversas para obtener mediante fondos de otras administraciones lo que no es posible hacer con recursos propios.

Sirva como ejemplo la propuesta ciudadana que más respaldo tuvo a la hora de priorizar las actuaciones municipales: la construcción de un parque biosaludable en la franja paralela a la vía férrea, a la altura de Casines. Ese proyecto podría ser una realidad a través de los fondos europeos que se incluyen en la Inversión Territorial Integrada (ITI) para la provincia de Cádiz. El plan constaría de dos fases, de 191.421 y 85.865 euros cada una, y daría la oportunidad de mantener la limpieza y la vigilancia del corredor ferroviario construyendo un parque deportivo y de recreo continuo.

Los planes que se ejecutarán gracias al Plan Invierte se debaten hoy en el pleno

Otro de los proyectos para los que el Ayuntamiento espera obtener financiación a través de los fondos ITI se refiere al aprovechamiento de la Pinaleta del barrio de Casines, convirtiéndola en un parque recreativo para uso y disfrute de la ciudadanía. En esta zona no ha sido posible actuar con fondos municipales y tampoco con la llegada de un inversor que iba a explotar el parque con un proyecto de ocio familiar que acabó muriendo por falta de financiación.

El arreglo y terminación de la Plaza María Auxiliadora, frente a la parroquia, se presentó como extensión de dos proyectos anteriores, si bien finalmente optará a la subvención del Plan Invierte tras barajarse la posibilidad de que no obtenga financiación por parte de los fondos ITI.

El equipo de gobierno también ha presentado otro proyecto para financiar a través de la convocatoria del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano. Se trata de la instalación de zonas de sombra en la calle De la Plaza, una actuación cuyo valor se eleva a 46.285 euros.

En materia cultural, y dentro de la ITI 2014-2020 para la creación o adecuación de espacios o inmuebles para el impulso de recursos culturales, se ha presentado el proyecto relativo a la transformación del Teatro Principal y su edificio anexo, presupuestado en casi un millón de euros.

Por último, para su inclusión en el Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano, a través de subvenciones destinadas al fomento de la calidad urbana en Andalucía para el ejercicio 2018, se ha propuesto un proyecto valorado en 792. 394 euros tendente a mejorar la calidad del espacio urbano y a eliminar las barreras arquitectónicas así como a reducir la presencia de tráfico rodado, aumentar los espacios de preferencia peatonal y transformar el paisaje urbano en el centro de Puerto Real, en las calles De La Plaza, Soledad (entre San Alejandro y Amargura) y Amargura (entre Nueva y Soledad), donde se pretende promover el desarrollo comercial y turístico y su activación urbana.

Otros planes también importantes para la ciudad son los que el Ayuntamiento ha presentado a las subvenciones del Plan Invierte. Proyectos que mañana serán sometidos a la consideración del Pleno y entre los que se encuentran: la reurbanización del espacio público Plaza María Auxiliadora Polígono I-C, valorado en 262.453 euros, y actuaciones de reasfaltado y pavimentado de calles de la localidad por valor de 112.546 euros. En el apartado de mejoras se incluirá el arreglo de carriles en El Marquesado (tramo entre Jilguero y Gaviota), presupuestado en 16.954 euros si se obtuviera permiso por parte de Vías Pecuarias para realizar esta actuación.

En la selección de estas propuestas, según el equipo de gobierno, ha sido de gran ayuda la participación de la ciudadanía en las distintas convocatorias de Asambleas de Zona donde han tenido ocasión de alzar la voz y realizar propuestas que contribuyan a mejorar la ciudad. Alternativas que han sido sometidas a un proceso de priorización a través de las propias asambleas y de la web Decide Puerto Real y que en función de los votos obtenidos, el equipo de gobierno está intentando obtener financiación para hacerlas realidad. "Se cumple así con el compromiso del de que el proceso participativo de 'Construimos desde Abajo' sea un espacio de participación directa cada vez más útil y vinculante", señalan desde el bipartito.