La asociación Acodema abandona el Consejo Municipal de Comercio

El Consejo Municipal de Comercio celebró este jueves una reunión de calado, ya que durante la misma se dio a conocer la propuesta para la composición de la mesa profesional del sector. El Consejo es un órgano municipal en el que están representados las entidades, colectivos y partidos que han solicitado formar parte de este órgano oficial, que tiene capacidad de decisión sobre determinados asuntos que interesan al sector. La Mesa, sin embargo, es un órgano creado para asesorar al Consejo en materias relacionada con la actividad comercial, ya que está formada por una decena de profesionales que trabajan de manera directa en negocios relacionados con el área de Comercio, ya sea en el sector servicios, hostelería u otras actividades del sector terciarios, y que trabajan en el día a día de cara a la ciudadanía, por lo que conocen el pulso de la calle. La creación de la Mesa Profesional del Comercio se aprobó en el Consejo celebrado en el mes de abril, y desde entonces los técnicos de la concejalía se han puesto en contacto con los profesionales que podían formar parte de la misma. En algunos casos estos han expresado su disponibilidad para formar parte y en otros su imposibilidad, debido a las dificultades para combinarlo con su actividad laboral, profesional y comercial. De esta forma, la Mesa del Comercio está concebida como un órgano de trabajo directo, consultivo, menos sujeto al reglamento más estricto del Consejo. La mesa, está formada por 12 miembros titulares y 12 suplentes (a la derecha se puede ver el cuadro con sus titulares), cuya labor será aportar ideas y prestar labores de asesoría al propio Consejo y a la Concejalía de Comercio, dirigida por el teniente de alcalde José Luis Bueno. El Consejo ha dado el visto bueno a los componentes propuestos, eligiendo a los representantes por unanimidad.

La primera reunión de la Mesa Profesional del Comercio se quiere convocar para finales de este mes, con vistas a comenzar a trabajar para organizar la Campaña de Navidad. Comenzará por lo tanto a trabajar para realizar propuestas de mejora. El concejal agradeció la voluntad y el interés de estas personas, "que entre todos aportan su granito de arena para mejorar la situación del comercio local".

En cuanto al Consejo, cabe señalar que no se reunía desde abril, y que en esta ocasión durante el mismo se produjo un incidente que deslució su normal funcionamiento: el abandono de dicho Consejo por la persona que acudió en representación de la asociación Acodema, Mercedes Sánchez Toronjo. Surgió un incidente cuando esta representante llegó a la reunión con retraso y sin un conocimiento actualizado del funcionamiento de este órgano. La representante de Acodema preguntó si la Plataforma Revive El Puerto estaba representada en el Consejo, exigiendo su presencia, a lo que el concejal de Comercio le explicó que no estaban porque no habían pedido incorporarse, pero que podrían participar en el próximo Consejo si presentaba su solicitud. Ante esta situación, la representante de Acodema manifestó que "si Revive El Puerto no forma parte ni del Consejo ni de la Mesa, nosotros no queremos estar". Con ello, Acodema ha abandonado de manera definitiva el Consejo. Tras este incidente, la reunión siguió su normal desarrollo.

El concejal ha lamentado "la actitud impropia de esta persona", a quien acusó de "intentar imponer su objetivo", calificando su forma de actuar de "falta de respeto al órgano en sí y a todas las personas que lo componen".