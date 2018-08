Una asignatura todavía pendiente

Cuatro meses después de que el Área de Urbanismo, dirigida por el entonces concejal Ángel Quintana, ordenara intervenir en el edificio de la Antigua Aduana para evitar su derrumbe, las cosas no han cambiado en el inmueble. No se tiene constancia de que se haya realizado ningún tipo de obras en el histórico edificio, situado entre la Avenida de la Bajamar, la Calle Domingo Veneroni y la Avenida Micaela Aramburu. Y ello a pesar de que una orden emitida por Urbanismo a principios de abril de este año obligaba a la propiedad de la finca a ejecutar de manera urgente diversas obras para evitar que el edificio se venga abajo. La orden de la Concejalía de Urbanismo estaba basada en un informe técnico, que recomendaba intervenir urgentemente, y que revelaba la existencia de una situación de riesgo, "con el consiguiente peligro sobre la seguridad de los inquilinos, la finca y la vía pública". Por este motivo, el informe proponía ordenar a la propiedad una primera actuación de urgencia, para "tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de la finca, en un plazo de 48 horas", lo que no consta que se haya realizado. También se instaba en la orden de Urbanismo a "la reparación de todos los elementos estructurales dañados o desplomados", y al arreglo y adecentamiento de la fachada de la Antigua Aduana y de todos sus elementos, para lo cual se daba a los titulares del edificio un plazo de 15 días. Este extremo tampoco se observa que se haya realizado.

Por el contrario, el deterioro del edificio y de sus fachadas es cada vez más evidente, con ventanas exteriores de la planta primera abiertas a la calle y elementos constructivos en situación precaria. Entre ellos, los que muestran peor estado son algunos techos y forjados, que se han desplomado, de manera que algunas partes del monumental edificio han quedado a cielo abierto, lo que en caso de no tomarse medidas podría tener repercusión sobre la zona colindante, la única parte de los bodegones con fachada a Micaela Aramburu donde aún se conserva un establecimiento hostelero abierto al público.

Aparte de este negocio, el imponente edificio ha visto cómo se han ido cerrando de manera progresiva todos los locales que ejercían alguna actividad en la planta baja, debido en algunos casos a la peligrosidad que implicaba mantener dichos locales abiertos. Tras el cierre ya lejano del almacén Los Caballos, del pub Bereber o el hostal Sherry, el último de los negocios que echó la baraja fue la tapicería Sergio, que trasladó su actividad a la calle Larga esquina con Federico Rubio.

Además, el edificio cuenta en su interior con un patio de vecinos, en forma de galería de varias alturas, ya casi abandonado pero donde residen algunos inquilinos, incluso en plantas superiores, que confirman que las dependencias que ocupan se encuentran en mal estado y que en algunos casos incluso llega a entrar agua cuando llueve.

Este hecho motivó la orden para que la propiedad tomara medidas que garantizaran la seguridad de los vecinos que habitan la casa.

Otro motivo es su valor patrimonial. La propia ficha de Catálogo del Plan Especial del Conjunto Histórico establece los criterios de protección del edificio, aunque reconoce que el inmueble está "muy deteriorado", prohibiendo no obstante demoliciones no especificadas en el propio Catálogo.

El interés histórico del edificio de la Antigua Aduana es incuestionable. Se trata de un ejemplo único de la arquitectura neoclásica en la zona. En origen, hacia 1797, estuvo dedicado en su totalidad para aduana: en su interior se encontraban las viviendas de los funcionarios y en sus amplios bodegones se almacenaban las mercancías. El edificio fue inmortalizado en el cuadro Desembarco de Fernando VII.

Su fachada principal está orientada hacia el solar de la antigua Pescadería, donde existió un importante embarcadero, y que está llamada a transformarse en una gran espacio público, que podría conectar con la ampliación del paseo de la Bajamar. Quizá cuando se recuperen esos espacios la Antigua Aduana vuelva a recuperar el lugar que corresponde a este gran edificio.