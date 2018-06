De asesinato a un "mero accidente"

Siete meses después de que se celebrase en la Audiencia de Cádiz el juicio con jurado para esclarecer la muerte violenta del dueño del prostíbulo portuense ¡Oh Palace!, cuyo cuerpo apareció calcinado y con un tiro en la cabeza en febrero de 2015, se hace pública la sentencia del caso. El magistrado presidente del tribunal popular Miguel Ángel Feliz, en virtud del veredicto exculpatorio que emitió el jurado en noviembre de 2017, ha absuelto al que fue socio del gerente del club -principal acusado de su asesinato- al atender que lo mató "en legítima defensa" y movido por un "miedo insuperable".

Tal y como recoge la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la relación entre el dueño del prostíbulo, el empresario leonés Ángel Federico Fernández, y su socio, ahora absuelto, se deterioró como consecuencia de las prácticas violentas ejercidas por Ángel Federico, "que extorsionaba a los propietarios de otros clubes con amenazas y encargos de atentar contra la integridad física de algunos de sus trabajadores".

El 24 de febrero de 2015, apunta la resolución, la víctima y su socio mantuvieron una fuerte discusión. El gerente del ¡Oh Palace! llevaba una pistola, si bien, durante el transcurso de la trifulca, el acusado logró arrebatársela. En ese forcejeo, "el arma se disparó". Fue, según la jurisprudencia "clásica" citada en la sentencia, un "homicidio fortuito", no un asesinato; "no hay culpa ni dolo" porque la muerte de Ángel Federico "fue fruto de un acontecimiento extraño, un mero accidente".

El juez ve "razonable" la argumentación del jurado al apreciar una situación de miedo insuperable. "No es irrazonable afirmar que el acusado sintió temor ante las posibles consecuencias en el inicio de una agresión" por parte del dueño del prostíbulo, que estaba "fuera de control" y que no sólo "no cesó en su ataque, sino que lo incrementó".

El magistrado presidente el tribunal del jurado esgrime también que, en base a los hechos probados, "se desprende sin dificultad" la actitud agresiva de Ángel Federico contra el procesado en el momento inmediatamente anterior al disparo. "Que tal actitud haya sido interpretada por el acusado como el preludio de una agresión física que, dadas las circunstancias, podía ser grave y poner en serio peligro su integridad, entra dentro de los límites de lo razonable". El juez admite así la eximente de legítima defensa.

En definitiva, el autor confeso de la muerte de Ángel Federico vivió "una situación de pánico" ante la cual tuvo que defenderse y luchar por su vida, lo que llevó a acabar con la de su socio, aunque "no era su intención".

La Audiencia ha condenado también a los dos encubridores del crimen a la pena de un año y nueve meses de prisión. A uno de ellos le ha impuesto además la multa de 720 euros por el delito de profanación de cadáver, ya que quemó el cuerpo del gerente del club en su propio coche con gasolina.