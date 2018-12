Luz verde definitiva a “la congelación de todos los impuestos y tasas” en 2019

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado definitivamente las ordenanzas fiscales para 2019 con los únicos votos favorables del Gobierno local del PSOE, el rechazo de IU y la abstención del PP y Ciudadanos (Cs). El grupo ‘Sí se puede’ optó por votar en contra o abstenerse según los puntos.

En su valoración de la sesión plenaria, la concejala de Economía y Hacienda, la socialista Inmaculada Muñoz, ha destacado “la congelación generalizada de los impuestos y tasas”, además de “rebajar la presión fiscal en forma de bonificaciones a colectivos vulnerables como desempleados, pensionistas o familias numerosas”. Muñoz ha apuntado que el Consistorio “está a la espera” de que el Ejecutivo central decida si incrementa los valores catastrales, anunciando que, en ese caso, el Gobierno local “bajará el tipo impositivo en el mismo porcentaje para que se produzca la congelación del impuesto”.

Por su parte, la portavoz del PP, Carmen Pérez, ha criticado que “Sanlúcar es una de las ciudades de la provincia con la presión fiscal más alta y congelar las tasas e impuestos no es la solución, porque no significa que se bajen”. Según la candidata popular a la Alcaldía, “aquí vamos a lo fácil, a que sea el sanluqueño quien sufra una alta presión fiscal para casi no recibir servicios o recibirlos de una manera deficitaria”.

‘Sí se puede’ ha rechazado las “excusas poco creíbles” del Gobierno local para “no bajar la presión fiscal”, destacando que el grupo respaldado por Podemos “ha puesto encima de la mesa propuestas para aumentar las arcas municipales sin que repercuta en la mayoría ni en la gente más precarizada, como el cobro del IBI a las propiedades de la Iglesia que no son espacios de culto”, según ha explicado su concejala, Rocío Díaz.

Cs ha lamentado que “con las ordenanzas y la aprobación de las cuentas generales de 2016, el Gobierno local ha demostrado su falta de compromiso con los sanluqueños”, en palabras de su portavoz, Javier Gómez Porrúa, que, además, ha reprochado al PSOE que no presente unos nuevos presupuestos municipales.

El Pleno ha aprobado las cuentas de 2016 con los votos del Gobierno, que también ha sacado adelante solo el contrato-programa que regirá el resto de la prórroga que tiene adjudicada Tussa, la empresa de los autobuses urbanos. Como novedad, se hará cargo de la gestión de la estación de autobuses, incluida la cafetería, abriendo “un establecimiento de comidas listas para llevar”. Muñoz ha explicado que “se ha optado por esta fórmula después de que en varias ocasiones se haya sacado a licitación sin éxito la cafetería”.