Los andalucistas expulsan a la edil Irene González de su grupo municipal

La concejal andalucista Irene de Paula González se mantendrá en el equipo de gobierno del PP como edil no adscrita a ningún partido tras conocer su expulsión del Grupo Municipal del PA por no acatar la decisión de romper el pacto de gobierno que esta formación mantenía con los populares en esta localidad.

Así las cosas el portavoz del grupo municipal del PA, Juan Antonio Fernández, derivó el jueves un escrito al alcalde Juan Ramón Becerra (PP), en el que exponía que “tras la decisión adoptada por mi partido político en el municipio de romper el acuerdo de gobierno con el PP, la concejala Irene González no ha seguido la unidad de acción del grupo municipal andalucista por lo que se dé cuenta en el próximo pleno municipal de su expulsión y se dé cuenta de su pase como concejala no adscrita”.

Por su parte, Irene de Paula González explicó que “conoció a través de los medios y “sin que en ningún momento se me haya informado ni consultado”, la decisión del PA de romper el pacto, que “al no haber tenido la posibilidad de debatir esta decisión, no me considero en la obligación de asumirla como propia”. Añadió que ha conocido a través del alcalde su expulsión del PA.

La edil manifiesta que cumplirá hasta las elecciones del 26 de mayo “mi compromiso de trabajar por mi pueblo haciendo lo que considere más beneficioso para Prado del Rey, motivo por el que concurrí en las listas municipales sin que ello suponga mi paso a ningún otro partido político”, por tanto viéndose obligada a no estar adscrita a ninguna formación.

Hay que recordar que hace una semana el PA rompió el pacto de gobierno con el PP. El portavoz andalucista, Juan Antonio Fernández, subrayó entonces la pérdida de confianza hacia el alcalde tras perder este municipio los fondos del Profea, que afecta a unos 200 trabajadores del pueblo.