El alcalde critica que no se le haya notificado la resolución de Transparencia

El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín (PSOE), se refirió ayer a la decisión del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que ha instado al Ayuntamiento a facilitar a un ciudadano el expediente del Pliego de Condiciones Técnicas del contrato de gestión del agua con la empresa suministradora del municipio, disociando los datos de carácter personal que pudieran aparecer. Ésta es la resolución del órgano de control tras la reclamación interpuesta por un vecino que vio ignorada su petición de información por el Consistorio gaditano.

Gambín se ha sorprendido por esta decisión y criticó que en ningún momento este órgano de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía le ha comunicado oficialmente dicha resolución. “No he tenido el escrito del Consejo. Me sorprendió conocerlo a través de los medios de comunicación. Lo normal y lo justo es que se me hubiera notificado”, reconoció el alcalde, quien respondió que la institución que representa no tiene ningún problema con hacer público dicho pliego de condiciones con la empresa suministradora que, en su día, firmó el anterior gobierno del PP-AIPro.

El Consejo de Transparencia dice que el Ayuntamiento arcense no dio respuesta alguna a la petición del ciudadano ni tampoco, en el trámite de alegaciones, ofreció justificación para retener la información, por lo respalda el derecho de acceso al expediente del pliego de condiciones técnicas del contrato para la gestión del agua con la suministradora. La falta de respuesta colisiona con la obligación que la ley impone a la administración.