El alcalde de Conil lamenta que se ponga en entredicho la seguridad

El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, ha salido al paso de las críticas expuestas por dos de los sindicatos que representan a la plantilla de la Policía Local sobre la falta de efectivos en la calle, unas cifras que han sido comparadas con las existentes hace 15 años.

Unas críticas que no son compartidas por la primera autoridad conileña, quien basa la orden interna dada al jefe de la Policía Local, en una reordenación de los turnos según las necesidades del municipio, aclarando que no es un mandato cerrado.

Así, la primera autoridad local expone que le llama la atención de los representantes sindicales cuando dicen que “no van a echar horas, como ha ocurrido y hemos visto en este mismo tipo de situaciones, junto antes del verano, y todos los veranos dicen que no van a echar horas porque nos les interesa o porque quieren más dinero”, por ello se pregunta si: “¿ahí no se preocupan de la seguridad del pueblo?, ¿ahí les da igual que no hay ninguna patrulla en la calle? y ¿ahora sí?”.