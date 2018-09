El alcalde de Cádiz no se moja con las corbetas para Arabia Saudí

El primer edil de Cádiz defendió que el mercado de las energías renovables "puede ser una de las grandes oportunidades que tengamos por delante los gaditanos", por lo que señaló que la tarea pendiente que tiene el Gobierno central es "intentar buscar un modelo nuevo, un modelo de desarrollo productivo que no dependa exclusivamente de la industria militar".

Con todo, González lamentó que Navantia "siga erre que erre con su hoja de ruta predeterminada" con la que trabajó el anterior Gobierno liderado por Mariano Rajoy. Por ello, afirmó que en la empresa naval se han cometido "errores de cálculo" y "de diseño" que se deben a "no entender una empresa tan importante para este país, como es Navantia, de la forma correcta".

Ante esta alarma surgida el martes entre los trabajadores de Navantia, el alcalde de Cádiz no hizo una defensa clara de este importante contrato. "A mí me duele muchísimo cuando los derechos humanos entran en colisión con otro derecho humano, como es el derecho al futuro y a que suenen los pitos de las ollas en tu casa", dijo González. Y ante la situación en la que se encuentran ahora los trabajadores de los astilleros públicos, el regidor de la capital gaditana se limitó a afirmar que esa incertidumbre "es normal".

El nerviosismo de unos es el alarmismo de otros

Ni PP, ni PSOE se movieron ayer un ápice de la postura que mantuvieron el martes al plantear la plantilla de Navantia en la Bahía las dudas surgidas sobre el contrato de las corbetas para Arabia. Así, Antonio Sanz (PP) reclamó al Gobierno "garantías" de que no se romperá este contrato y dijo que el PSOE "no puede tapar el nerviosismo que ha causado en Navantia y en la provincia" la ruptura de ese contrato armamentístico con Arabia. Sin embargo Araceli Maese (PSOE) no ve motivos para ese alarmismo y ayer repitió que ambos contratos con Arabia "son independientes". Por eso responsabilizó a Sanz (PP) de crear "un alarmismo injustificado".