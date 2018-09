"No hay alarma social en Zahara, no existe. La generan", dice el alcalde de Barbate

"La alarma social no existe, la generan", dijo ayer el alcalde de Barbate, Miguel Molina. "Zahara de los Atunes no tiene que tener alarma de ningún tipo. Todos los años hay malos olores en el río Cachón. Que no se trate de hacer una alarma de algo que no existe. Se está echando agua limpia a un río que evidentemente está ciego. La gente reclama todos los años que se abra [la desembocadura], que tenga suficiente caudal. Y ahora que se le está echando caudal, hay gente interesada en decir que todos los problemas de Zahara vienen por esto".

Molina respondió así a los vecinos y a los responsables de la Entidad Local Autónoma (ELA) que consideran que los malos olores provenientes del río están provocados este año por la derivación de aguas subterráneas que está realizando la obra de una urbanización. La Junta de Andalucía ha autorizado a la constructora a evacuar aguas al Cachón después de que el pasado julio paralizase esa actividad porque la estaba haciendo sin permiso. La empresa solicitó la autorización, le fue concedida y ha reanudado el trasvase de agua. El permiso, no obstante, es para derivar al río agua en buenas condiciones de calidad y "con las pertinentes condiciones de seguimiento de la calidad del agua mediante analíticas".

La presidenta de la ELA, María Isabel Romero, ha difundido un comunicado en el que señala que la situación ha provocado "alarma social" en Zahara. El alcalde de Barbate, municipio al que pertenece Zahara, afirmó ayer que no hay problema alguno con el agua de la obra. "Si hubiese algún tipo de vertido, de aguas fecales o demás", dijo, "para eso está el Seprona, que ha ido ya veinte veces para allá. Han ido, han comprobado y el agua es limpia, es un trasvase. No entiendo de dónde viene la alarma social".

"Que dejen las cosas como están", añadió Molina, "que dejen que se construya aquello, que no muevan más los problemas en Zahara, que lo que hace falta es limpiarla más, dedicarle tiempo a limpieza viaria, pintarla y hacerle muchos arreglos que no corresponden a Barbate".