La Sala Vivo de San Fernando niega la agresión homófoba

La dirección de la Sala Vivo de San Fernando, donde supuestamente se produjo una agresión homófoba a un joven de la localidad el pasado fin de semana por parte de los porteros del local, niega tajantemente este altercado y anuncia medidas legales “para restaurar la honorabilidad y dignidad de la empresa”.

La gerencia de la discoteca ha manifestado en un comunicado publicado en su perfil de Facebook su rechazo a “cualquier tipo de violencia” y ha condenado “de forma enérgica la manipulación y el oportunismo que se ha realizado de los hechos por parte del responsable de su difusión”, que ha usado “de forma sesgada y torticera su orientación sexual como pretexto de una conducta de la que el único responsable es él mismo”.

La dirección de la sala asegura que las manifestaciones del denunciante son “difamatorias” y “están perjudicando el buen nombre de la empresa”.

Desde la Sala Vivo aseveran que no van a permitir que "se use la homofobia [...] como arma individual, subjetiva y negligente de un individuo a favor de su causa personal. La discriminación por razón de sexo es una cuestión social muy seria que atañe a todos los trabajadores y socios de la Sala Vivo de manera personal, por lo que no se va a tolerar que se manche el movimiento LGTB de manera gratuita y ruin", concluyen.