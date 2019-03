Tu adiós a la política

Querido Paco: Aunque me duele, respeto tu decisión de dejar el Partido Popular pero sí quiero puntualizar y rebatir algunas cosas que dices en tu carta de despedida.

Una es la descripción apócrifa de mi intervención en el último Comité Ejecutivo, donde dices que yo “mencioné a los que serían miembros del Comité Electoral”, cosa que te corrijo porque fue el presidente local quien lo propuso para su aprobación porque, como sabes, lo aprueba el Comité Local. Tampoco dije que “eso no tenía la menor trascendencia porque siempre se elegía como candidato a quien hubiese designado el presidente provincial". Sí dije que no era responsabilidad exclusiva del Comité Electoral Local, pues al tener El Puerto más de 50.000 habitantes la competencia de aprobación definitiva corresponde a la Regional.

Otra puntualización es que tú sabes, porque te lo he contado como a todo el Comité, cómo fueron las circunstancias de la designación de Germán como candidato. Sabes que no fue como lo describes en tu carta y me sorprende porque eres una persona rigurosa y ajena al chismorreo. Te recuerdo que fui yo quien propuso a la Dirección Provincial el nombre de Germán ante el inesperado adelanto por parte de la Nacional de hacer públicos los números uno de las candidaturas cuando aún no habíamos ni pensado en ellas. Por lo tanto no fue una postulación del propio Germán ni una propuesta del presidente provincial. Y te digo con orgullo y satisfacción que no me he equivocado a la vista del trabajo que se está haciendo y al reconocimiento y aceptación de Germán por la sociedad portuense.

Sabes que siempre las listas electorales se han hecho por los mismos cauces que marcan nuestros estatutos y este año no ha sido una excepción. Es una decisión del candidato que busca su equipo junto al presidente del Comité Electoral pero lo que no me parece normal ni lógico es que seamos los miembros del Comité los que nos estemos echando tierra encima y dándoles carnaza gratuita a nuestros adversarios políticos con lo difícil y complicada que está la campaña electoral y menos me gusta que algunos lo hagan para facilitar su ingreso en otros partidos para ver si tienen mejor suerte en sus aspiraciones políticas.

Me has decepcionado, Paco, porque nunca has tenido pelos en la lengua y que hayas esperado a darte de baja para escribir una carta, que tú mismo calificas de pataleta, en la que expresas tus sentimientos a sabiendas del daño que causaría su divulgación en la prensa y que no perjudica sólo al candidato sino a todo el Partido, al tuyo, al que has dedicado tanto tiempo y trabajo. También me has decepcionado como cristiano practicante que eres por el ataque inmisericorde y cobarde que haces a una persona que está trabajando como nunca se ha hecho por nuestra ciudad y tú te limitas, con falsos testimonios, a reducirlo a una ambición. ¡¡¡Muchas ambiciones como esta necesita nuestro Puerto para salir adelante!!! Adiós Paco, siento que te vayas y más que lo hagas por esta puerta que no te corresponde.