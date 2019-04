Un acertante de Barbate gana un Sueldazo de la ONCE de 240.000 euros en diez años

Un acertante de Barbate ha ganado este domingo uno de los Sueldazos de 2.000 euros al mes durante diez años que ofrecen los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Española (ONCE) los fines de semana y que suman un premio de 240.000 euros.

La suerte la ha dado Jacinto Heredia que vendió ayer el cupón premiado en la avenida de Andalucía, en el barrio de Blas Infante de esta localidad jandeña. En concreto, el número afortunado ha sido el 80.734, serie 016.

Jacinto Heredia, es vendedor desde 2012 y afiliado a la ONCE. Tras conocer el premio que ha dado se mostró “bastante contento porque la zona donde ha tocado es la más marginada” del municipio. El vendedor, que no sabe a quién le ha podido tocar el Sueldazo, se muestra convencido ahora de dar el premio del Extra del Día de la Madre. “Siempre he querido dar un premio de los más grandes”, señaló.

El sorteo de este sábado estaba dedicado a los 200 años del Museo del Prado con una imagen de ‘Las tres Gracias’ de Rubens.