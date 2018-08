Vivir en una calle entre dos provincias

Al sur de la capital andaluza y en la frontera con la provincia de Cádiz, pisando el terreno de la campiña jerezana, se encuentra la pequeña localidad de El Cuervo, que actualmente cuenta con 8.698 habitantes según el padrón municipal del pasado año. Huerto del Juncal y parte de la avenida de Cádiz son las dos calles que pertenecen al término municipal de la ciudad de Jerez desde la constitución del municipio sevillano como tal tras dejar de ser una pedanía de Lebrija en 1992.

Esta situación geográfica ha convertido a El Cuervo en un municipio singular, en el que se cumple una particularidad muy difícil de encontrar en cualquier otro punto de la geografía española, pertenecer a dos provincias y a dos localidades. Una situación que desde hace más de 50 años, sigue despertando una cierta polémica.

Yo duermo y cocino en Jerez pero a comprar el pan y a hacer los mandados voy a Sevilla cruzando la calle"

Más de 100 viviendas y 80 vecinos del municipio sevillano son los que, a pesar de sentirse cuerveños, pertenecen al término territorial del rinconcito jerezano. "Nosotros pagamos la contribución y votamos en Jerez, porque es dónde estamos empadronados, ya que mi calle pertenece a esa parte del terreno. Aún así, yo me siento de El Cuervo porque no recibimos apoyo por parte del Ayuntamiento de Jerez en ningún momento. Aquí no ha venido nadie todavía y si han venido, yo no los he visto", apunta Antonia López, vecina del número 80 de la avenida de Cádiz desde hace más de 70 años. Antonia recuerda su infancia mientras revisa un libro que guarda la historia de ésta pequeña localidad desde sus inicios y asegura que todavía "le hace gracia tener que cocinar, comer y dormir en Cádiz mientras va por los mandados a Sevilla cambiándose de acera".

Si cruzamos de Sevilla a Jerez, llegamos a Huerto del Juncal donde vive Antonio Amarillo, vecino de El Cuervo desde hace 62 años. Este cuerveño asegura que "la situación ha cambiado un poco aunque sigue siendo difícil para los que viven en el límite fronterizo". "Ha cambiado porque los servicios de limpieza ya gracias a Dios llegan a estas dos zonas, porque hemos estado muchos años peleando para que nos limpiasen la calle. No obstante, la situación sigue siendo difícil porque no sabemos nunca cómo se solucionará el conflicto. Una cosa se paga en un lado y otra en otro, que si tenemos que ir a votar a Gibalbín. Es un caos aunque ya estamos acostumbrados. Sí que es verdad que los dos ayuntamientos se entienden, pero esto no se terminará hasta que Jerez no ceda el terreno a El Cuervo. No entiendo qué problema hay cuándo Jerez se olvida de nosotros. Para mandarte el recibo son los primeros pero para venir aquí, no se les ve el pelo", explica Amarillo.

El terreno jerezano continúa por los 200 metros largos que forman parte de Huerto del Juncal y llega hasta el parque Rocío de la Cámara y el entorno de la laguna de Los Tollos, dónde desde hace más de 50 años, cada mes de mayo se celebra la romería de Nuestra Señora del Rosario, una de las fiestas más populares de ésta localidad del Bajo del Guadalquivir, fronteriza en el límite sur de la provincia, que aspira a ser declarada Fiesta de Interés Turístico en Andalucía.

Desde el Ayuntamiento del pequeño municipio sevillano, aseguran que desde 1999 mantienen un convenio con el organismo municipal de Jerez que refleja que "el servicio de limpieza de Huerto del Juncal y avenida de Cádiz es competencia del Ayuntamiento de El Cuervo mientras en Jerez se hacen cargo de los gastos". "Es cierto que había una deuda porque nosotros prestábamos los servicios en estas calles pero Jerez no pagaba. Ahora al menos están pagando aunque les cuesta trabajo. Tenemos que estar apretando la tuerca porque hay veces que los pagos se retrasan", comenta Francisco Cordero, alcalde de El Cuervo.

Los cuerveños mantienen la esperanza y la ilusión con firmeza mientras siguen intentando que Jerez ceda los terrenos a la localidad sevillana. "Lo hemos intentado muchas veces pero no se ha conseguido. Seguimos con la misma ilusión, solo hace falta que Jerez dé su brazo a torcer. Aún así, estos jerezanos olvidados son mis vecinos porque ellos se sienten cuerveños, igual que los que viven en el centro del pueblo y desde el ayuntamiento les ayudamos en todos los problemas que tienen", asegura Cordero.

Desde Jerez apuntan que "el gobierno local seguirá en colaboración con el Ayuntamiento de El Cuervo, prestándole a los vecinos de estas dos calles los servicios que hagan falta en función de sus necesidades". "Nosotros entendemos el sentimiento de todos los vecinos, pero esto forma parte de la historia de nuestra ciudad y por supuesto no tenemos ninguna intención de ceder nada. Ni está contemplado en ningún escrito, ni se nos pasa por la mente. Territorialmente esos terrenos pertenecen a Jerez, no es cuestión de localismos, es cuestión de siglos de historia", explica José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad de Jerez.

Está claro que vivir entre dos provincias no es un cuento de hadas. Y mucho menos cuando tienes un pie en una y otro en otra.