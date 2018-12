La Villa se vuelca con la ‘Fiesta Preuvas’ de la Asociación ACE

Aunque el Ayuntamiento de Puerto Real está promoviendo el uso de pirotecnia silenciosa no todas las fiestas han estado exentas de ruido. Si por algo se caracterizó la fiesta de este viernes fue precisamente por el zumbido de decenas de matracas que recorrieron la calle De la Plaza en un ensordecedor pasacalles.

Era la iniciativa que por cuarto año consecutivo ponían en marcha en la Asociación Cultural Rayhana. A la cabeza de este proyecto está el artesano, Antonio González Boy, que desde que ideó esta fiesta del ruido ha elaborado ya, de forma totalmente artesanal, 750 matracas de madera que ha repartido entre todo aquel que ha solicitado hacerse con una.

Así, este viernes partían de la Plaza de Jesús para recorrer todo el centro hasta la Plaza de Los descalzos y hacer el mismo camino de vuelta. Alta participación en un pasacalles que no deja a nadie indiferente y que no pasa desapercibido entre los vecinos, no sólo por el sonido sino porque muchos de sus participantes acudieron disfrazados de pastores o con algún motivo navideño.

Al término del recorrido, ya en la céntrica Plaza, el ruido dio paso a la música con otra propuesta festiva de la Asociación de Comerciantes y Empresarios (ACE) de Puerto Real. Repetían un acto que va creciendo en los últimos años y ganando adeptos. Fue un especial “ensayo” de las campanas y una forma de celebrar la entrada del Año Nuevo con familiares y amigos, en la Plaza de Jesús.

A lo largo de la noche los comerciantes entregaron a Pepi de Tapia la ‘Supermegacesta de Navidad’ que este jueves sortearon en un programa en directo en Tele Puerto Real. Ella resultó ganadora del concurso que organizó ACE y se llevó a casa casi cien premios donados por los propios establecimientos asociados.

Regalos directos, vales para canjear en compras e incluso almuerzos o cenas en algunos de los bares y restaurantes adheridos a la campaña. También hubo otro premio, en este caso para Calzados Piecitos, que ganó el concurso de decoración de urnas en las que se depositaron los boletos del sorteo.

Además de premios, en este “simulacro de fin de año” no faltaron las uvas. Muchas las regaló la propia Asociación de Comerciantes y otras las vendieron los comercios de la zona a quienes esta cita ya no les coge por sorpresa. También hubo previsores que llevaron de casa para compartirlas entre los suyos.

Todo como si estuviésemos a 31 de diciembre, aunque no a las doce de la noche, sino a las diez en punto.Y es que esa fue otra de las particularidades de la ‘Fiesta Preuvas’, que no son doce sino diez, las que ayer tomaron los puertorrealeños cuando el reloj del Casa Consistorial marcaba las 22:00 horas. Y como en toda fiesta de Nochevieja que se precie, tras las campanadas arrancó una gran fiesta de cotillón con la música del Dj Lois Sánchez, que animó la velada hasta bien entrada la noche.