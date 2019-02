Furgovet: veterinario sobre ruedas

La idea empresarial es simple: una clínica veterinaria móvil. Un proyecto tan sencillo que podría haber salido mal. Pero desde luego no ha sido el caso de Furgovet, la primera y, hasta el momento, única consulta para mascotas que llega hasta las puertas de sus clientes.

Todo comenzó hace ya cinco años. Luisfer Fernández, vecino de San Fernando, estudiaba el último curso de veterinaria en la Universidad de Córdoba y empezaba a plantearse qué hacer con su futuro laboral. Las opciones no eran demasiadas y, al final, casi todo pasaba por una clínica veterinaria. Pero una iniciativa que se había puesto en marcha en Galicia le dio una idea.

“Supe que en el norte de España, donde hay muchas aldeas dispersas, había una chica veterinaria que las recorría para tratar a pequeños animales, y pensamos que quizás eso lo podríamos poner en marcha aquí, llevando con nosotros una clínica veterinaria móvil lo más completa posible”, nos cuenta.

Arrancaba entonces la idea de Furgovet, junto con un compañero de universidad y amigo, que hasta hace unos meses formaba parte del proyecto junto a Luisfer. “Se lo comenté a mi padre, a quien nunca le parecían bien mis ideas alocadas. Pero esta vez me miró y me dijo que podría funcionar, y eso me terminó de dar el empujón para empezar a darle forma”, explica.

Fue muy poco después cuando se hicieron con la furgoneta y la modificaron por completo para convertirla en una verdadera clínica a la que no le falta de nada. “Aquí podemos hacer prácticamente lo mismo que en cualquier centro veterinario convencional”, asegura el veterinario. De hecho, tanto en la furgoneta como en el propio domicilio si es necesario, pueden realizar ecografías, análisis laboratoriales, laboratorios de contacto y, claro está, las habituales revisiones, vacunas o pequeñas cirugías. Cuando es necesaria una cirugía mayor o radiografía, Furgovet se convierte en ambulancia hasta algunas de las clínicas con las que tiene acuerdos en distintas localidades, donde él mismo realiza la intervención.

Principalmente perros y gatos (y algunos roedores) forman parte del grueso de pacientes de Luisfer Fernández. Muchos de ellos son de propietarios que tienen dificultades a la hora de trasladarlos a las clínicas convencionales o sencillamente buscan mayor comodidad y ahorrar tiempo.

Es el caso de la familia de Juan Manuel González, quien oyó hablar de Furgovet por medio de familiares y le llamó la atención la fórmula que utilizaban. “Como casi todo el mundo, valoramos mucho nuestro tiempo y el hecho de que pidas una cita y todo lo que tengas que hacer es salir a tu puerta a llevar al perro a la furgoneta, nos daba muchas ventajas: nos ahorrábamos el transporte y el tiempo de espera en la clínica”, explica. “La comodidad para nosotros y nuestra mascota fue lo que nos acercó a él y luego nos reafirmamos cuando constatamos la profesionalidad de Luisfer y el trato con nuestro perro”, añade.

Para Rosario Fajardo, otra de las usuarias de Furgovet, conocer a Luisfer fue la solución a una situación un tanto traumática. Su gata, Mini, “estaba muy malita y no dejaba que nos acercásemos a ella, se escondía bajo el sofá”, señala. Intentó pedir ayuda en varias clínicas pero no tenían servicios a domicilio y la situación empezó a desesperarle. “Cuando Luisfer vino a casa se tiró al suelo y, poco a poco, se fue acercando a ella, un buen rato, hasta que logró ganársela y él mismo acabó operándola y salvándole la vida”. Ahora es el veterinario de todas las mascotas de la familia: dos perros y dos gatos.Furgovet presta servicio en los municipios de Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real, El Puerto y Jerez.