El Velocípedo de Torrot recibe una mención honorífica en los premios Red Dot por su diseño

El Velocípedo de Torrot se ha alzado con una mención honorífica en los prestigiosos Red Dot Awards 2019, una de las competiciones de diseño más importantes del mundo. El vehículo ha destacado en los galardones Product Design 2019 en la categoría de Automóviles y Motocicletas, al "estimar el jurado la estrategia de diseño y el diseño creado por Torrot y Mormedi, la consultora elegida por Torrot para su diseño", según ha informado Torrot este lunes. El Velocípedo es un vehículo eléctrico de tres ruedas que está llamado a revolucionar la movilidad urbana, al combinar la agilidad de una motocicleta y los beneficios de seguridad y confort de un automóvil, y todo ello con cero emisiones de carbono. El Velocípedo será fabricado en Cádiz una vez que terminen las obras de adaptación de la antigua planta de Altadis. Iván Contreras, consejero delegado de Torrot, ha agradecido las palabras del CEO de Red Dot, Peter Zec, quien ha felicitado a los galardonados por haber sido capaces de satisfacer los estrictos criterios del jurado, porque ello es una prueba de la calidad de su diseño.

5,500 entries from 55 countries in the #RedDotAward: #ProductDesign 2019. Congrats to all winners! Announcement of prize-winning products & award ceremony on 8 July! More about the jury session and trends: https://t.co/O7D1B4LTi6 pic.twitter.com/kc5PCfEV8e