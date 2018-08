Vecinos de Santa Lucía advierten del peligro por una finca abierta

Los vecinos de la comunidad de propietarios ubicada en el número 37 de la calle Santa Lucía, en pleno centro de la ciudad, han alertado del peligro que supone la existencia de una antigua chatarrería en el número 35 de esa misma calle.

Dicha finca estuvo aproximadamente un año ocupada por una persona que instaló allí, de manera ilegal, un depósito de chatarra. Tras muchas reclamaciones al Ayuntamiento, los vecinos consiguieron que cesara dicha actividad. No obstante, esta persona se marchó dejando el inmueble lleno de enseres de todo tipo, entre otras cosas muebles y electrodomésticos.

El pasado mes de enero el área municipal de Urbanismo hizo pública la actuación en el inmueble, que fue cerrado por la propiedad, aunque seguía teniendo los objetos en su interior. En su informe, Urbanismo ya alertaba del riesgo de incendio en el inmueble y anunció que se había instado a la propiedad a limpiar y adecentar el inmueble, ya que según se explicaba desde la Concejalía "la gran cantidad de enseres, muebles y colchones, complementados con la cubierta de madera del edificio, convierten la finca en un polvorín en caso de incendio, pues cualquier persona tiene acceso a la finca al encontrarse abierta".

No obstante, y a pesar de los siete meses transcurridos desde entonces, lo único que se ha hecho hasta el momento ha sido colocar una cerradura a la puerta del inmueble, aunque desde hace unos días esta cerradura ha sido forzada y la finca vuelve a estar abierta. Los vecinos denuncian que no se han ejecutado las anunciadas labores de limpieza y resanado, que como recuerdan el Ayuntamiento debía ejecutar de forma subsidiaria en caso de no hacerlo la propiedad.

La comunidad añade que en su edificio reside una mujer de 70 años de movilidad reducida, por lo que en caso de incendio tendría serias dificultades para poder desalojar el inmueble con rapidez.

Los vecinos, que han dirigido una carta a la concejala de urbanismo, María Eugenia Lara, recuerdan además que "la calle Santa Lucía es una vía de paso entre la Plaza de Toros y la Plaza de España y son miles los turistas que semanalmente atraviesan la vía y se paran a observar el bochornoso espectáculo". Añaden, además, el elevado riesgo de que cualquier noche se aproveche este abandono "para que cualquier desalmado lleve a cabo alguna fechoría contra jóvenes que pasan a altas horas de la madrugada hacia la avenida del Ejército".

La comunidad también ha denunciado los hechos ante la Policía Local y la Policía Nacional. Los agentes acudieron a la finca y cerraron la puerta, pero ya se encuentra abierta de nuevo.