UGT denuncia diez obras por no cumplir con el horario de verano

El sindicato UGT ha iniciado una campaña de denuncias en la Inspección de Trabajo contra aquellas empresas de la construcción que no cumplen con el horario de verano en la provincia de Cádiz. De momento ya va por una decena.

Según el último convenio colectivo de este sector firmado el pasado febrero en la provincia, "durante la jornada de verano, que abarcará del 1 de julio al 31 de agosto, la jornada será de 07:30 a 14:30 horas, siete horas, con una interrupción de 15 minutos para tomar el bocadillo, siendo en este período la jornada de los viernes de cinco horas hasta el viernes 31 de agosto, inclusive". Esa es la norma pero, según UGT, no se está cumpliendo.

La campaña sindical afecta sobre todo al litoral gaditano y a la Sierra de Cádiz

En nombre de este sindicato, Antonio Montoro explicó que "dadas las características de la actividad de este sector, es por lo que se debe aplicar la jornada de verano que empezó el día 1 de julio y termina el día 31 de agosto. Queremos denunciar la poca sensibilidad con la que actúan algunos empresarios, obligando a trabajadores a firmar un escrito con jornadas laborales distintas a la recogidas en el convenio. De esta forma quieren eximirse de sus responsabilidades en casos de golpes de calor o accidentes como consecuencia de la climatología lógica de este tiempo".

Por ello, añadió que desde UGT- Fica "seguiremos vigilantes ante este atropello por parte de algunas empresas y no dudaremos en denunciarlas en la Inspección de Trabajo".

Por el momento, según Montoro, esas denuncias se están centrando en el litoral gaditano y en la Sierra de Cádiz, especialmente en el entorno de Ubrique. Pero, por el momento, las más llamativas afectan a la capital gaditana y a Zahara.

En Cádiz, UGT ya ha denunciado ante la Inspección de Trabajo las obras de rehabilitación del Olivillo, y las que se ejecutan en el colegio Beato Diego, igualmente en la capital gaditana. La otra denuncia afecta a la construcción del hotel que Sensimar lleva a cabo en Zahara.

Según Montoro, "esta campaña va a continuar porque no queremos que después lleguen las lamentaciones por no cumplir con la normativa". Para el responsable de UGT-Fica, "no vamos a llegar a ningún acuerdo con nadie por el simple hecho de que los trabajadores acepten trabajar por la tarde, porque sabemos que lo hacen coaccionados y de ello dependen de que sigan contratados. Después llegan las consecuencias y nadie tiene la culpa".

Por otra parte, Montoro aprovechó para recordar que también "estaremos vigilantes en el sector naval, para que en Navantia y las contratas que trabajan para ella se cumpla el convenio y no se echen horas extra, aunque esto depende fundamentalmente de que el trabajador ponga de su parte".