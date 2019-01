UGT exige al alcalde que retome la negociación del convenio

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT critica al alcalde de Puerto Serrano, el socialista Miguel Ángel Carrero, por no convocar a los representantes sindicales de los trabajadores para proseguir con las negociaciones del convenio colectivo.

Así, la central sindical denuncia “la falta de respeto que el alcalde de Puerto Serrano tiene a los representantes sindicales y por tanto, a los trabajadores de dicho Ayuntamiento”, por no proceder a convocar un encuentro después de que mantuviera una reunión el pasado día 23 de noviembre con el comité de empresa, el delegado de personal funcionario y los dirigentes provinciales de la UGT y CSIF para reactivar la RPT y la negociación del convenio colectivo. “Hasta la fecha no se ha dignado a retomar las negociaciones. Lamentamos que un alcalde llamado socialista no respete ni a los trabajadores ni a los representantes y argumente excusas, además de pasar olímpicamente, para sentarse a negociar el convenio colectivo, tal y como fue su compromiso con los mismos”, dice el sindicato.

El Ayuntamiento cuenta con unos 150 trabajadores, incluyendo el servicio de la ayuda a domicilio, según recuerda José Porras, secretario de la Federación del Empleado Público de UGT.