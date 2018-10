La UFP critica la reducción de medallas entregadas a los agentes en el Día de la Policía

Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, preside hoy el acto del Día de la Policía en La Línea de la Concepción. Estará acompañado por el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan José Franco; el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco, y el jefe superior de Andalucía Occidental, José Antonio Pérez.

A raíz de este año, el sindicato Unión Federal de Policías (UFP) ha emitido un comunicado en el que felicita a los agentes que serán condecorados en esta ceremonia, "al tiempo que debemos mostrar nuestro mas enérgico rechazo e indignación hacia aquellos responsables que, desde la Dirección General de la Policía y con la anuencia de jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, así como del comisario provincial de Cádiz han permitido que el número de miembros de este cuerpo con derecho a su ingreso en la Orden de Mérito Policial este año, se haya reducido en un tercio respecto de años anteriores, mientras que el trabajo realizado por los mismos se ha triplicado, todo ello como consecuencia de tres grandes factores que afectan directamente al trabajo policial y que se han multiplicado exponencialmente: inmigración, narcotrafico y Operación Copérnico". La Operación Copérnico llevó a decenas de agentes de la provincia a Cataluña para reforzar la seguridad en unos días muy complicados.

UFP no entiende la reducción en las condecoraciones y recuerda investigaciones complicadas, como la del robo de droga del búnker de Cádiz, donde ahora se reconoce la labor de varios jefes pero no así de otros agentes policiales. Cuando tuvo lugar el robo se sancionaron a ocho agentes, pero una vez resuelto el caso sólo se ha reconocido la labor de seis jefes pero no del grueso del operativo y de agentes que realizaron una gran labor.

UFP reclama que los sindicatos tengan voz en las propuestas de ingreso en la OMP.