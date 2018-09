Tramitan la primera autorización del Decreto de Espectáculos

El Ayuntamiento de Barbate ha sido uno de los primeros municipios de la provincia en aplicar el Decreto 155/2018, de 31 de Julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía.

La primera de estas tramitaciones en la administración local se ha realizado a finales del pasado mes de agosto, a través de la empresa pública Innovación y Desarrollo de Barbate, S.L. (INNOBAR).

El documento, que autoriza la celebración de un espectáculo de estas características en Zahara de los Atunes, se ha elaborado dentro de los parámetros que la ley exige, dando cumplimiento a la nueva normativa de la Junta de Andalucía. Este decreto regula en uno de sus apartados las actuaciones en directo en pequeño formato, es decir, los conciertos realizados por pequeños empresarios en sus establecimientos.

En este sentido, se define actuaciones en directo de pequeño formato como "aquellas que no requieran escenario ni camerinos para quienes las ejecuten y cuyo desarrollo no suponga una modificación de la actividad, no afecte a las condiciones técnicas y de aislamiento acústico generales del establecimiento público, ni sean susceptibles de producir una alteración de la seguridad y condiciones de evacuación, un aumento del aforo máximo permitido, ni impliquen la instalación de estructuras eventuales para su desarrollo", según se apunta desde el Ayuntamiento de Barbate.

A pesar de que se cuenta con 18 meses para poner en marcha la normativa, el Consistorio barbateño ya la está aplicando, siendo un marco legal para la dinamización de los pequeños espectáculos que se organicen en localidades costeras, como es el caso de Barbate, en el que este tipo de actividades suponen un importante motor cultural y turístico. Para ello, ha sido fundamental el apoyo de los empresarios y artistas que realizan su labor en el término municipal, quienes a partir de ahora tendrán una herramienta para organizar actividades con todas las garantías y cumpliendo con todos los parámetros legales.