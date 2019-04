“En el Timón de Roche no hay mesa que no lleve algo de atún, es una seña de identidad”

Durante la primera levantá de la almadraba barbateña estuvieron presentes Pepe y Paco Ruiz, hijos de Paco Ruiz Brenes, SuperPaco, que los esperaba en el puerto con ese corpachón que desprende generosidad y calidez. Su restaurante, El Timón de Roche, uno de los grandes templos del atún de todo el país, no sólo compró seis ejemplares sino que también se hizo con el Atún del Carmen de Barbate en la subasta posterior. “En el Timón no hay mesa que no lleve algo de atún, es una seña de identidad, atún de Petaca, como lo dejamos claro con un gran letrero que tenemos en el salón principal del restaurante”.

Amantes de todo lo náutico, tanto Paco como Pepe disfrutaron e hicieron disfrutar con su buen humor a los trabajadores de la almadraba y los invitados en esta primera levantá, entre ellos, el doctor Miguel Ángel Martínez Villar, que asistía maravillado a las maniobras. “La última vez que vine estuve con Manuel Irigoyen y Manolo Cardo, imagínate si hace tiempo de aquello. Es impresionante”, decía.

Mauro Barreiro, uno de los cocineros más importantes de la provincia, tampoco quiso perderse la primera levantá en Barbate. Habitual colaborador de Petaca Chico, con quien ha realizado eventos importantes e inolvidables en la comarca al alimón con González Byass, destacaba la importancia que tiene para Cádiz actualmente un producto que recibe piropos unánimes de los mejores chefs del mundo.