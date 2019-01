The Guardian recomienda viajar a Vejer para “reiniciar tu vida”

De nuevo, la provincia aparece en un medio internacional. Aunque en este caso no se trata de la provincia propiamente dicha si no de la localidad de Vejer de la Frontera, a quien el periódico británico The Guardian incluye dentro de las ciudades a las que hay que viajar “para reiniciar tu vida”.

El rotativo ha elaborado un listado con 25 destinos mundiales que son ideales para desconectar porque ofrecen una variedad de actividades que van desde yoga, surf, terapia de piscina, convirtiéndolos en un retiro perfecto.

The Guardian destaca que en la localidad gaditana se va a inaugurar este año un hamam tradicional: “Las casas de baños comunales eran una característica común de los pueblos andaluces bajo el dominio morisco. El Califa Hamam combinará un caldarium de inspiración romana, un tepidarium y un frigidarium (baños calientes, fríos y calientes) con una sala de vapor marroquí, sala de masajes y un atrio abovedado donde se servirá té de menta”.