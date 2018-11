Teresa Reyes: “Tenemos que vender Cádiz y su provincia como un todo”

Educado, con un afán de comunicación enorme, amante de la restauración, sobre todo del pescado frito, y deseoso de vivir experiencias y disfrutar de actividades. Así es, a grandes rasgos y en general, el turista que elige a Cádiz como destino vacacional, según los casi 14 años de trayectoria en el sector de Teresa Reyes, propietaria del Hotel Argantonio en la capital.

Un turista que, si bien en la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) del último tercer trimestre del año no deja muy bien parada a la provincia gaditana, sale, en su mayoría, “muy contento” y “encantado con su estancia”, según la experiencia de la empresaria que, sin embargo, reconoce que desde el sector turístico “sí que tenemos que seguir mejorando en algunos aspectos”.

Uno de los principales retos que los agentes implicados tienen por delante es, a su juicio, “destruir el muro que actualmente existe entre hoteles, oferta de actividades y restaurantes”. Es decir, promover “una mayor coordinación” entre estos ámbitos de manera que “podamos informar mejor al cliente de las actividades y ofertas que tiene a su disposición”. “Sí, decididamente, creo que deberíamos de informar mucho más al cliente porque tengo la impresión que no les llega toda la información de actividades que se pueden realizar en Cádiz y en su entorno que, de hecho, son muy variadas y divertidas”.

"Deberíamos crear una gestora que venda paquetes turísticos (...) y crear una mesa para proyectos a largo plazo”

El entorno... Teresa Reyes lo tiene “muy claro”. “No somos nadie Cádiz sin su provincia ni la provincia sin Cádiz. Tenemos que venderlo como un todo. Sobre todo, en las largas estancias, recomendar, por ejemplo, si el centro de operaciones lo tienen en Cádiz, pues una jornada en Tarifa, un par de días por los Pueblos Blancos, a mí me gusta también recomendar al cliente Punta Paloma... Y en los pueblos, igual, vender también la capital. Esa simbiosis es algo que tenemos que asumir. Incluso, tenemos que ir más allá, no tenemos que tener miedo a recomendar un día en Sevilla y un día en Tánger porque tenemos una situación estratégica muy buena, estamos cerca de muchos lugares interesantes y esa situación es una potencialidad de Cádiz y nosotros, desde nuestros establecimientos, deberíamos de sondear también las posibilidades del entorno”, opina.

Un paseo en barco a localidades cercanas, un paseo en bici, visitas teatralizadas, un paseo por el casco histórico de la capital, un scape room, un concierto en un entorno especial... “El turista viene con ganas de tener experiencias. Evidentemente, además de buscar el sol y playa, que eso está garantizado en verano, el turista viene, cada vez más, buscando otro tipo de experiencias, lo que llamamos el turismo experiencial y ahí, en informarles de esa oferta, creo que estamos fallando, no nos coordinamos bien”, insiste la empresaria que reconoce que “nosotros hemos llamado a algunas de estas actividades para ofrecerlas sobre la marcha al cliente pero no siempre cogen el teléfono o no siempre están bien los horarios de apertura y cierre”.

Pero Reyes, además de detectar el obstáculo, propone también una solución. “Yo creo que, quizás, deberíamos de comercializar ofertas unitarias de hotel y actividad o con restaurante tipo por paquetes, igual a través de Información y Turismo o, no sé, de una gestora privada o de modelo mixto”, baraja la propietaria del Hotel Argantonio que está empezando a trabajar con Expedia “porque es la única que sí hace esos paquetes” aunque, recomienda, “quizás desde una iniciativa gaditana podríamos hacer esa comercialización”.

"Al turista le falta información de todo lo que se puede hacer en Cádiz; nos falta coordinación”

Otra de las ideas que propone Teresa Reyes es la constitución “de una mesa de Turismo, como se hizo en Málaga hace muchos años, cuyas resoluciones se pongan en valor en proyectos a largo plazo”. Una mesa sectorial que ponga en común las experiencias de hoteleros, hosteleros, actividades turísticas, responsables de zonas natural y donde tengan representación “ya no te digo ni los propietarios sino que estén la gente que está al pie del cañón, como una jefa de recepción, por ejemplo, ya que son la gente que tiene los datos y que tratan con los turistas día a día”. Una mesa donde, desde luego, tampoco tendrían cabida “personas con segundos intereses” y “ni siquiera representación a nivel político, sino a nivel turismo”.

De hecho, la empresaria piensa que podríamos aprender mucho de la experiencia malagueña, “todo un ejemplo de cómo superar una época de turismo de baja calidad y saber reconducirlo”. “Ellos hicieron como una especie de organización donde estaban metidos todos los sectores turísticos y lo unieron todo y lo supieron vender. De hecho, hicieron proyectos a largo plazo y en ese proceso de la puesta en marcha aprovecharon para ir publicitándolos y que sonaran”, explica Reyes que opina como “esencial” esa visión “del medio largo plazo” para ponerla en marcha en la provincia pues “aunque Málaga tiene unos pueblos muy atractivos, los de Cádiz tienen una potencialidad enorme, además del casco histórico de la capital que el nuestro está mucho mejor preservado”, acierta.

Un proyecto de fortalecimiento para el aeropuerto de Jerez, además de ofrecer información “sobre el buen precio que en Cádiz tiene un transporte público tan cómodo como el taxi”, también son aspectos a tener en cuenta para mejorar el servicio que se ofrece al turista que viene a Cádiz, un lugar “donde muchos vienen sin saber lo que se van a encontrar, donde más de la mitad se van sorprendidos de lo que han encontrado y donde hay otra parte que se van sin saber lo que es Cádiz, lamentablemente, porque no han tenido una buena información”.