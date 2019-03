El TSJA da la razón a un ex trabajador de Delphi en un pleito contra el Servicio Estatal de Empleo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a un ex trabajador de Delphi en un pleito contra el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), el cual reclamaba la nulidad de la prestación por desempleo que éste había percibido por el periodo que había estado contratado por las empresas que habían impartido formación a los antiguos empleados de la multinacional.

En un fallo emitido el pasado 14 de marzo, el TSJA ha anulado una sentencia del Juzgado de lo Social Número 1 de Cádiz y ordena al SEPE que incluya en su demanda contra el trabajador a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente, y la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz, en cuyo patronato se encuentra la Junta de Andalucía.

Estas entidades fueron sancionadas en su momento por la Inspección de Trabajo por realizar contratos de trabajo para “crear una apariencia de relación jurídico laboral” con el objetivo de “proporcionar a los ex trabajadores el periodo de carencia necesario para acceder a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho”, según recoge el fallo. Sin embargo, el SEPE se limitó a demandar a los beneficiarios de las prestaciones y no incluyó a las empresas, por lo que el TSJA ha anulado el procedimiento.

Los más de 470 ex trabajadores de Delphi recurrieron a la justicia al recibir los requerimientos del SEPE, y los casos se repartieron entre tres juzgados de lo Social de Cádiz. El número 2 dio la razón a los ex trabajadores y el 1 y el 3 al SEPE.

Esta sentencia del TSJA es la primera vez en la que el alto tribunal se pronuncia sobre esta materia. Antonio Montoro, secretario general de FICA-UGT-Cádiz, valoró positivamente el fallo y reiteró que los trabajadores “siempre defendieron que firmaron un protocolo donde se les obligaba a seguir todos los procedimientos que se establecieron”.

“Nosotros no somos los culpables. El culpable de que haya alguna maniobra mal serán las empresas o la Junta de Andalucía”, insistió Montoro, que recalcó que el fallo permite “ganar tiempo para que esta situación se arregle de una vez”. “Esto es un tema político donde los trabajadores están siendo víctimas, y hay que zanjarlo políticamente”, apuntó.