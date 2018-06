Sobresaliente para 'Nada como el agua'

Descubrir cuál es la visión de los niños y adolescentes de la provincia sobre el problema en el ciclo del agua y concienciarlos sobre la necesidad de buscar soluciones ha sido el objetivo del concurso 'Nada como el agua'. Ayer se entregaron en Diario de Jerez los premios de este certamen convocado por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, en colaboración con el Grupo Joly, empresa editora de Diario de Cádiz.

Juan Lucas Grajera (Laude El Altillo School), Alba Mota (El Centro Inglés de El Puerto) y Álvaro González (colegio Guadalete de El Puerto) fueron los tres alumnos que ayer recogieron sus premios (una bicicleta) gracias a su trabajo audiovisual. A punto de cumplir 11 años, Juan Lucas reconoció que "me ayudó mi padre y viajamos por muchos sitios, como al pantano de Bornos. El año que viene si lo ponen en el colegio me encantaría volver a concursar y así ganar otro viaje". Gracias a la colaboración de Turmares, un grupo de alumnos de cada centro premiado también disfrutará de una excursión de avistamiento de delfines y ballenas desde el puerto de Tarifa. "Todo el mundo me ha felicitado, estoy muy contento", añadió el alumno, quien estuvo acompañado por su familia y de la dirección del centro, como su director Miguel Ángel Garrán.

Alba Mota, de 12 años, señaló que "la experiencia ha sido muy bonita, me ha gustado mucho. El año que viene repetiré -aparece en el vídeo junto a su compañera Carmen Velasco- y los compañeros están muy ilusionados porque iremos a ver las ballenas". La alumna también estuvo arropada por familiares y por su profesor Juan Álvarez.

Por último, Álvaro González, de 14 años, subrayó que este concurso "ayuda a una buena causa para concienciar a la gente de la importancia del agua". "El profesor de Biología comentó el concurso en clase y vi que era un certamen que implicaba una serie de valores que me parecían bastante buenos y desde ahí decidí hacer este vídeo", dijo González. El alumno estuvo acompañado por su familia y por la dirección del Guadalete, Alfonso Mora-Figueroa.

La gerente del Consorcio, María Luisa Martínez, felicitó tanto a los alumnos como a los centros y deseó compartir el año que viene una nueva entrega de estos premios. Por su parte, el director de Diario de Jerez, Rafael Navas, agradeció al Consorcio su confianza para llevar a cabo este concurso, así como a Turmares por el interesante premio para los alumnos. "Quiero dar también la enhorabuena no sólo a los premiados, sino a los compañeros de clase y sus profesores. Es muy importante vuestra labor porque sois los que dais el empujón para que los alumnos rompan el hielo. Este concurso, que cada año tiene mayor nivel en sus trabajos, tiene una finalidad muy clara, que es educar más allá de las materias: educar en valores", subrayó Navas.