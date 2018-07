Situación crítica en la acogida tras llegar 2.400 migrantes esta semana

No obstante el ministro, y todos los que están gestionando la atención a los migrantes, miran hacia Bruselas: los flujos migratorios son "un problema de Europa, que necesita una solución europea", insistía ayer en su visita al dispositivo establecido. En este sentido, remarcó que "se están agilizando proyectos para la protección de fronteras y pronto se determinará una cantidad de fondos que podrán ser destinados directamente a esas políticas de migración". El titular de Interior también criticó al Ejecutivo del PP porque la presión migratoria "no es algo que nos pille de improviso" y, frente a ella, "ha habido un poco de imprevisión por parte del Gobierno anterior".

Los dos centros previstos por el Gobierno central, uno en San Roque como centro policial y otro en Chiclana como espacio de acogida (probablemente a cargo de Cruz Roja) no estarán listos hasta el 1 de agosto, según reiteró ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Con ellos se prevé descongestionar el sistema de acogida, aunque el primero tendrá 600 plazas y el segundo 500. A un ritmo de 400 personas diarias de media se coparán rápido.

La situación es "crítica", advierten los ayuntamientos, que buscan recursos y hacen lo que pueden. Los Barrios y Barbate lanzaban ayer avisos a la ciudadanía para que colaborasen en el avituallamiento de estas personas. El primero solicitaba que se llevase a la parroquia productos de aseo personal y ropa interior. Barbate ha habilitado la Jefatura de la Policía Local como punto de recogida de alimentos (leche, zumo, agua, galletas) y enseres varios (papel higiénico, vasos de plástico, mantas y toallas). Como explica el concejal Javier Rodríguez -en declaraciones recogidas por José María Ruiz-, "los supermercados del municipio han dado lo que han podido, pero no paran de llegar personas y ahora mismo no tenemos garantizado poder darles de comer". En Algeciras, donde el polideportivo alberga desde el pasado día 14 a una media de 300 personas diarias mientras se cumplimentan los trámites policiales, el alcalde, José Ignacio Landaluce, recordaba que "se están pagando con dinero de todos los algecireños parte de las necesidades que deberían cubrir las administraciones superiores y colaborando trabajadores municipales de la Policía Local, Servicios Sociales y Limpieza y voluntarios de Protección Civil". El Consistorio ha facilitado 1.000 litros de agua y los supermercados leche, zumos y galletas. La Fundación Carrefour además entregará alimentos a Cruz Roja.

La falta de espacio es el problema más perentorio. Pero también lo es la falta de suministros en muchos de estos sitios al no ser albergues programados. "Queremos comer, ducharnos y un sitio donde dormir", explica Ibrahim, uno de los llegados al puerto de Tarifa hace tres días. A su lado, uno de sus compañeros le insiste para que traduzca al inglés que se han llevado largas horas sin comer, además de la espera al sol en el puerto. Se produce un debate e Ibrahim decide dar una versión menos dura, ya que, reconocen, la Guardia Civil está haciendo lo que puede: "Nos han dado de comer, pero muy poco".

Los migrantes alojados en Los Barrios procedían precisamente del Puerto de Tarifa, donde esos 400 rescatados habían estado pasando el día al raso, durmiendo en la estación marítima o incluso en la cubierta de una salvamar. En los barcos no tienen baños, ni duchas. Ante lo insostenible de la situación en el puerto, Zona Franca cedió una nave para que pasaran la noche a la espera de encontrar un albergue mejor. A cubierto pero sin duchas y sin víveres, que acercarían después el Banco de Alimentos y facilitaría también el Ayuntamiento de Los Barrios. Por la tarde, fueron trasladados al polideportivo de Los Cortijillos, ofrecido por el Consistorio para que al menos tuvieran un lugar en el que ducharse y a la espera de que la Policía Nacional se hiciera cargo de ellos. En ese mismo polideportivo, con capacidad para 800 personas, se esperaba alojar a más personas repartidas por los puertos.

Esa imagen de un alojamiento improvisado es el resumen de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días en la provincia de Cádiz, donde se van ocupando polideportivos, naves, puertos y las cubiertas de los barcos de Salvamento Marítimo para hacer frente al fuerte ritmo de llegadas de los últimos días, con casi 2.400 personas rescatadas esta semana. El ciclo de acogida está colapsado: no hay espacio en las comisarías, tampoco en el pabellón deportivo del Saladillo en Algeciras ni en las plazas de las ONG. Los polideportivos gestionados por Cruz Roja están repletos y aunque se abren nuevos equipamientos, como un pabellón en Mérida, se van llenando pronto. Así que los últimos migrantes auxiliados permanecen en los puertos y en los barcos tras una primera atención de Cruz Roja a la espera de poder pasar a la segunda fase de su entrada, la identificación por parte de la Policía Nacional y tramitación de su orden de expulsión, y después ser derivados a una ONG. Entre embarcados y reubicados, más de 1.000 personas esperaban ayer a ser identificadas por la Policía en distintos puntos. A ellas hay que sumar las que se encuentran en las comisarías de la provincia y en la comisaría provisional del polideportivo algecireño.

"Estoy en el paraíso"

En un rincón de la zona industrial donde 400 personas esperan destino en Los Barrios, la paz en el rostro de Citta Jabbie llama la atención. El joven es uno de los llegados hace tres días en patera al puerto de Tarifa en una larga historia que comenzó hace dos años en su Sierra Leona natal. "Crucé Guinea, Malí, Argelia, Marruecos". Caminó 30 y 40 kilómetros en unos tramos, en otros "esperaba hasta que tenía dinero suficiente para viajar y seguía". Cuando alcanzó su destino final en África, Marruecos, le quedaba aún mucho por andar. Seis meses intentando dar el salto a Europa, como muchos otros migrantes que esperan en el país vecino desde mucho antes de que se hablase del supuesto efecto llamada del barco Aquarius. "Intenté cruzar ocho veces el Estrecho. La Policía marroquí nos pillaba, nos quitaba la barca y perdíamos todo nuestro dinero. Otra vez a empezar". A la novena, hace dos días, lo consiguió. De repente se vio en el mar y cuando divisó el barco de Salvamento Marítimo pensó "estoy en el paraíso, no podía creerme que lo había conseguido". El viernes habló con su familia para contárselo. "Estaban felices por mí pero también por ellos, porque dependen de mí. Sierra Leona es un país muy pobre y la única alternativa que me quedaba era salir de allí". Desconoce qué trámites le quedan que superar ahora, si podrá encontrar trabajo o no. Pero de momento, "estoy en España", dice una y otra vez. Ha alcanzado el sueño europeo.