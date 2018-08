"Sigo pensando que es una ciudad ideal para ser comisario"

Luis Rodríguez, comisario de la Policía Nacional en San Fernando, se jubila hoy. Apenas 15 días antes de cumplir 44 años en el cuerpo. Toda una vida, que repasa a través de fotografías, felicitaciones, anécdotas, destinos o decisiones. "Entré el 9 de septiembre de 1974. A los cinco días fue el atentado de la calle Correos en Madrid. Ese día no fuimos al sitio habitual de comer en esa calle porque era vigilia y ponían pescado. Los compañeros y yo nos acercamos a la calle Montera. Cuando bajábamos por la calle escuchamos la explosión. Salimos corriendo porque allí estaba la Dirección", rememora.

Ya ha abierto una carpeta archivero, que tenía colocada en la mesa de su despacho, entre otros documentos, bien ordenados, tanto como para acudir al punto exacto cuando quiere mostrar algo. Durante la entrevista, por ejemplo, surge el tema de la vinculación del policía con el delincuente habitual. En San Fernando son cuatro o cinco conocidos, y de uno de los montones saca sin pensarlo una carpeta con el nombre de uno de ellos. "Tiene que estar aquí permanentemente con la diligencias abiertas, no se guarda. Es que baja la delincuencia cuando está en el talego. Lo notamos nosotros y se lo decimos a los jueces", comenta. En el caso de esta persona una vez en la cárcel cesaron los robos en el interior de vehículos.

Curiosamente, accedí a comisario no siendo un tío operativo sino desde un cargo más administrativo"La Comisaría isleña se ha puesto complicada al ser calabozo de la de Cádiz. Hemos pasado de 4-5 detenidos a 30"

De la primera carpeta, perfectamente protegidas por las fundas de plástico, muestra tres fotografías, "imágenes curiosas de destinos importantes: de Palma, de la Academia y de la Comisaría de Cádiz", según sus palabras. En una está con varios compañeros con fardos de hachís. Se le ve joven, apenas comienzan los años 80, cuando "no había tanto movimiento de drogas como ahora". Los traficantes, narra, aprovecharon el inicio del partido de la final de Copa del Rey de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. Ellos, un grupo de Estupefacientes escuchaban el partido por la radio. "Era la secreta". Y la secreta intervino esa noche 500 kilos de hachís. Años más tarde, dentro de la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) en Cádiz, la aprehensión de droga sería constante.

De muchas tiene felicitaciones, que guarda con mimo en esa carpeta de recuerdos. "Ahora está en boga con las medallas, pero entonces no lo era tanto y se producían con intervenciones llamativas", dice. Una responde al esclarecimiento de nueve delitos de robo, también en Baleares. Era un chico que había estado en Alemania con la banda de Meinhof y le habían enseñado el manejo de explosivos y armas. "Se vino a Palma y montó una banda. Cuando lo detuvimos tenía 625 gramos de oro fundido, de los robos; cuatro kilos de plata; 70,3 kilos de goma-2, ¡en un armario de la casa de sus padres, en un bloque en Manacor!; y 516 detonadores. Se dedicaba a robar cajas fuertes de establecimientos", cuenta. Fue la primera vez que se aplicó la prórroga en la detención, más de 72 horas en caso de banda y organización terrorista. La felicitación pública trajo consigo además un premio en metálico de 10.000 pesetas. Es que fue una super operación, justifica. "Me gusta contar que montamos en el coche el explosivo y los detonadores para sacarlos del lugar. Entonces no había Tedax, ni nada. Era una carretera de doble sentido, a las tres de la mañana, veíamos unas luces de frente y le decíamos al que conducía que se echara hacia la derecha".

Otra felicitación está fechada en 1991 y se producía por la detención de un individuo presunto autor del asesinato de una mujer a consecuencia de múltiples puñaladas. Fue en Sanlúcar, donde estuvo destinado 9 años. "Esta mujer asesinada era la esposa del Cagalera, su hijo era el Diarrea. Eran traficantes. Apareció muerta un domingo por la mañana, a principios del mes de mayo de 1990, y al tipo se le detuvo el 15 de agosto. Era un amigo del hijo que entró en la casa para robar, buscando un supuesto escondrijo donde tenían dinero. Creía que no había nadie porque la familia estaba Jerez por el accidente de moto de una hija. Se barajaron muchas hipótesis: ajuste de cuentas por tema de droga, sicarios contratados porque el marido estaba liado con marroquíes y al final era más sencillo que todo eso", expone.

En la localidad sanluqueña también vivió la detención de un padre por el asesinato de su hijo. "Estaba cabreado con él porque era el predilecto de la madre y se sentía menospreciado. Vivían en una casa de campo a las afueras de Sanlúcar, no muy retirada del centro. Lo esperó una noche cuando volvía de fiesta y le pegó dos tiros con una escopeta de cartuchos. Fue todo muy rápido, porque se encontraron testigos que lo habían visto cerca del lugar manipulando la escopeta. Se le detuvo justo al terminar el funeral", rememora. Un numerito.

Madrid, Canarias, Mallorca y Sanlúcar... estos destinos dejaron huella en la experiencia profesional de Luis Rodríguez, que al llegar a Cádiz a finales del año 92 se inicia en una brigada diferente, Extranjería. "Cádiz era un sitio difícil para venir, pero con el acuerdo de Schengen, siendo frontera exterior...". Reconoce que no le gustaba. Habituado a la calle, no terminó de encontrarse en la labor de control en la Estación Marítima poniendo sellos. "Era un trabajo aburridísimo"; sostenible, por eso le pidió al jefe, Francisco Arrebola, que le sacara de allí. "Me llevó a trabajar en Comisaría en el grupo operativo de extranjeros, cuando empezaba más el tema de inmigración. Con el siguiente comisario provincial, Miguel Rodríguez Durán, el tema se desbordó. Sellos falsos en la documentación, las chicas en los clubes de alterne, las organizaciones que las movían", comenta. Entonces era jefe de Seguridad Ciudadana y le pidieron que formara un grupo de seis personas para trabajar en este tema.

Fueron unos cuantos años. Pero en el Cuerpo Nacional de Policía tienen, dice convencido, uno ventaja. Al ser cinco brigadas, Extranjería, Policía Científica, Policía Judicial, Información y Seguridad Ciudadana, "si tienes interés, haces cursos, te preparas, puedes ir de una unidad a otra". Así que de Extranjería pasó a Policía Científica, donde le tocó -aunque no directamente porque se encargaron los compañeros de San Fernando- el caso de Klara García. "Yo me encargué de la cámara en la reconstrucción en el Barrero. Fue un caso de mucha repercusión. Eran menores y marca por la crudeza y por la motivación de la muerte. Llama mucho la atención, de hecho el expediente ha estado retirado de los archivos mucho tiempo", apunta. Solo fueron tres años porque en 2002 entra en la UDYCO, de reciente creación. "Ha sido uno de los pocos destinos que yo no he pedido... ya me había pegado años en Mallorca en estupefacientes". Tráfico de cocaína y de hachís, expedientes de blanqueo de capitales, pornografía de menores, estafa y falsedad documental... En 2008 ya estaba cansado, era complicado por la familia y pasó a la brigada de Información de la Comisaría Provincial. En 2011 llega una nueva comisaria, Concepción de la Vega, que lo coloca al frente de la secretaría general de la Comisaría. "Soy un guarda papeles, así que a pesar de ser un puesto muy administrativo, burocrático, salió bien", afirma. "Curiosamente, ahí accedí a comisario, no siendo un tío operativo, de calle, que dedicaba tiempo. Sino cuando iba de ocho a tres y algunas tardes. Cuando trataba con los de arquitectura, con los de limpieza, con los de los pedidos, por tema de mobiliario, por los equipos… Eran cuestiones administrativas. Cuando me hicieron la entrevista en Madrid me dijeron que era importantísimo que, después de pasar por la parte operativa, era casi uno de los mejores puestos para ascender, porque como comisario tendría que gestionar recursos, vehículos, personas… Te acabas por dar cuenta que haber estado dos años de secretario general te da un manejo de la documentación, de los papeles, del correo, de los trámites, que luego es necesario", añade.

Ese conocimiento de todas las áreas también ayuda a que tenga una visión clara de lo que considera debe ser el buen policía. No elude la respuesta a la pregunta y enumera esas características. "Lo primero, y antes de todo, tiene que tener vocación. No vale lo de han salido unas oposiciones, oposito y saco la plaza. Si uno hace el trabajo que le gusta está todo hecho. Pone interés. Segundo, tiene que ponerle dedicación. No quiero decir que dejes a tu familia, pero miramos mucho la conciliación familiar, se mira mucho el horario. Eso hace que haya menos policías en grupos como la UDYCO, Información... Tenemos una modalidad que va bien, que es la localización telefónica. El funcionario nombrado está localizado por teléfono y por cada hora suma un cuarto de hora libre. Es una muy buena figura", comienza. La profesionalidad y la honradez se les supone, se da por sentado; pero también indica interés en progresar, que hace que el policía avance en la escala. "Es el afán de superación", puntualiza. El don de gente, continúa, le permitirá tener un buen trato con el ciudadano. Y finalmente, "ser espabilao". "En esta profesión hace mucho. Es estar pendiente, darte cuenta de detalles. Ver que un coche llevo varios días aparcados en el mismo sitio, que un tipo ha pasado por delante ya varias veces. Que estés en un sitio y que te des cuenta de que puede pasar algo".

Luis Rodríguez se irá despidiendo en estos días de San Fernando. Ha estado al frente de su Comisaría desde noviembre de 2015 -antes como comisario estuvo en Huelva y en Cádiz, como responsables de Seguridad Ciudadana- y en este tiempo asegura que las relaciones institucionales han sido buenas: con la Armada, con el Ejército de Tierra, con la Alcaldía, con las asociaciones de vecinos, con la Policía Local... "Decidí venir, que ya estaba en Cádiz en un destino bueno porque allí tengo mi vida, porque me interesaba ser jefe de una plantilla, tomar tus decisiones, en una comisaría competente, interesante, relativamente bien dotada, con unas buenas instalaciones", expone. Eso sí, no elude los momentos difíciles de los últimos meses. "Se ha puesto complicada por la obra de la Comisaría de Cádiz, al ser su calabozo. De tener una media de 4-5 detenidos hemos pasado a los 30, que es nuestra capacidad... 25 inmigrantes, más dos mujeres, más un menor, más dos varones... y la oficina también al completo", detalla. También han estado desbordados por el tema de los inmigrantes, atendiendo a un número elevado y con un autobús fuera esperando. Eso ha provocado malestar en la plantilla, quejas de los sindicatos, aunque Rodríguez defiende que "los medios aunque de una u otra comisaría son de la administración y tienen que usarse".

Esta situación no ha empeñado la imagen que tenía de La Isla, "una ciudad ideal para ejercer la labor de comisario". "No tiene una delincuencia organizada, ni es zona de entrada de tráfico de estupefacientes. No es por no querer trabajar, antes de plantearme en Huelva ir a Sevilla o venir a Cádiz, pedí La Línea".