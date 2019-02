La Sierra prevé una ocupación de más del 80% durante este puente

La Sierra encara este puente con motivo del Día de Andalucía con buenas expectativas, que salvarán las estadísticas de los dos últimos meses que han sido flojos por distintas circunstancias (gastos navideños, climatología, entre otros) en cuanto a afluencia de visitantes para el sector.

El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas CIT-Sierra de Cádiz, Antonio Fernández, apunta a que la ocupación hotelera en la comarca desde hoy y hasta el domingo estará entre el 80 y el 90 por ciento en aquellos municipios con más tirón turístico en la zona. Así, que el sector anda animado por las expectativas de buen tiempo, que invita a que la gente se mueva, y por la celebración de una competición deportiva, la Ultra Trail Sierras del Bandolero, que atraerá a decenas de atletas y sus familias hasta distintos pueblos serranos.

Participantes nacionales y de países de Europa competirán todo el fin de semana en esta aventura deportiva que parte de Prado del Rey y pasa por municipios como El Bosque, Villaluenga, Benaocaz, Ronda, Grazalema y de vuelta a Prado del Rey.“Creemos que tendrá una repercusión muy importante esta prueba estos días en la Sierra. Hay varias competiciones que reunirán a unas 1.500 personas entre participantes y familiares”, explica Fernández.

Así las cosas, el sector está esperanzado a que este puente “nos salvará parte de la primavera” después de que enero y febrero hayan sido flojos en cuanto a ocupación de estancias como tradicionalmente ocurre si, de por medio, no ha habido nieve, un aliciente que este año aún no ha asomado. “La llevamos esperando, pero no hay manera. La nieve nos ha ayudado mucho en la promoción del destino Sierra. Ha servido para que nos conozcan”, aplaude el presidente del CIT Sierra de Cádiz.

El turismo que disfrutará de días de relax y buen yantar procede básicamente de la comunidad autónoma andaluza. Si bien, la prueba deportiva Trail Sierra de Bandoleros ha aligerado las previsiones del sector, que desde hace tiempo viene preparándose para acoger a un buen numero de apasionados de este deporte. “Los hosteleros agradecemos que se hayan hecho muchas de las reservas con meses de antelación. Eso nos ha facilitado para organizarnos”, cuenta el serrano Antonio Fernández. El CIT Sierra de Cádiz está empeñado en vender la oferta lúdica y cultura de la zona como un todo. “Tenemos que afianzar un proyecto común en este destino de interior”, reflexiona el presidente del sector, quien recuerda que en la cita de Fitur se logró promocionar bajo un mismo paraguas todas las recreaciones históricas serranas.

En clave provincial, la ocupación en los establecimientos hoteleros durante el puente del Día de Andalucía se situarán en torno al 67 por ciento, según un sondeo realizado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Los empresarios consultados para esta encuesta por el Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA) prevén que todas las provincias andaluzas superen el 50% de sus plazas hoteleras ocupadas hasta el domingo. Según los datos publicados por el sondeo, destacan las provincias de Granada, Sevilla y Córdoba, con una ocupación media del 76 %, el 74 % y el 73 %, respectivamente. En Málaga la ocupación rondará el 64 %, mientras que Jaén el 56 % y Almería el 55 %.