Sánchez estudia la devolución de migrantes a cambio de formación

España estudia llevar al Consejo Europeo del 20 de septiembre en Salzburgo (Austria) la propuesta de que por cada devolución de un migrante irregular se acepte a otro con permisos de la misma nacionalidad para formarlo y que vuelva después a contribuir al desarrollo de su país, según el secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano Nalda.

La propuesta sobre la que está trabajando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no se ha formalizado. Aguiriano precisó que "les formaríamos para que luego volviesen a desarrollar económicamente y socialmente su país" porque, añadió, "la clave es el desarrollo in situ de los países origen de la inmigración y del asilo, porque si no este problema no se va a resolver ni en dos ni en tres años".

Europa plantea reducir los fondos de cohesión a los países que no presten colaboración

Para el secretario de Estado para la UE, lo primero que hay que hacer es distinguir entre "la pobre gente que viene a pedir asilo" huyendo de guerras y "la que viene porque quieren trabajo".

España fue uno de los doce países junto a Italia, Malta, Irlanda, Francia, Alemania, Luxemburgo, Grecia, Holanda, Bélgica, Austria y Portugal, que se reunieron a nivel técnico el pasado 24 de agosto en Bruselas para tratar de avanzar en una solución duradera que gestione a largo plazo los flujos migratorios del Mediterráneo, tras el pulso político lanzado este verano por las autoridades de Roma.

Divididos en la cuestión migratoria, se espera que los socios comunitarios prosigan con el debate en el Consejo Europeo informal que tendrá lugar el jueves próximo en Salzburgo, en vistas a alcanzar algún acuerdo en la cumbre de diciembre con la que se pondrá punto final a la presidencia semestral austríaca de la UE.

"Se está trabajando muchísimo en buscar soluciones para intentar racionalizar, organizar y sobre todo colectivizar la responsabilidad sobre este tema en toda Europa", aseguró Aguiriano.

Para ello, en su opinión, "o nos responsabilizamos todos o bien los que no quieren recibir migrantes pagan la parte proporcional para que los demás puedan reubicarlos o formarlos".

"La otra idea que está encima de la mesa es que se les reduzca proporcionalmente sus fondos de cohesión porque no se puede tolerar que algunos Estados miembros estén en la Unión solo recibiendo y nunca dando, o que exijan el cumplimiento de la ley en lo que les interesa pero no lo cumplan en lo que no les interesa", señaló.

Y de puertas para afuera, Arguiriano defiende la necesidad de "impulsar grandes inversiones de grandes empresas europeas en infraestructuras africanas a largo plazo: al principio no será rentable, pero hay que asumir riesgos porque si no, ¿qué vamos a hacer, poner todos nuestros ejércitos en la frontera sur?".

En este sentido, aunque la "nueva alianza" con África propuesta por el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Jucker, en su discurso del miércoles sobre el estado de la UE, es "importante", según Aguiriano, también es "insuficiente".

"Dentro de 30 años uno de cada cuatro seres humanos de este planeta será africano, al mismo tiempo el cambio climático hace que cada vez haya menos territorio fértil o útil, cada vez más gente, menos terreno, menos recursos naturales.. ¿dónde van a ir? A China no, China va a África, paga grandes infraestructuras y se lleva los recursos naturales y luego le da igual porque las pateras no van a China, lógicamente", reflexionó.