Romero deja en manos del juzgado el nuevo acuerdo con el Puerto Real CF

Este convenio, que ha sido denunciado por Bohórquez por no cumplirse, se rubricó durante el gobierno de Maribel Peinado (PA) con la anterior directiva del club ante la imposibilidad de construir el campo en los términos del acuerdo primitivo, firmado siendo alcalde José Antonio Barroso (IU).

Romero recordó que gran parte de este conflicto deriva de la retirada de los inversores del desarrollo urbanístico en Entrevías, donde se iba a construir un centro comercial y el nuevo campo para el conjunto blanquiverde, coincidiendo con el estallido de la burbuja inmobiliaria y, por tanto, la pérdida de recursos económicos para la construcción del nuevo campo. No obstante, añadió que, en la medida de sus posibilidades, la Epsuvi estuvo haciendo frente a los gastos iniciales necesarios para la construcción del mismo y a otros de esponsorización del conjunto deportivo que ascienden en la actualidad a un importe de 2.493.000 euros.

Tras defender el trabajo de la Epsuvi durante la legislatura en la que él está ocupando la alcaldía, Romero lo primero que hizo fue cuestionar si el Sancho Dávila está o no libre de cargas ya que, según el alcalde, está por demostrar, porque el estadio tiene una inscripción registral a favor de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En este sentido, aclaró que la Epsuvi ha ganado la demanda para anular esta inscripción en primera instancia en el Juzgado de lo Mercantil; fue apelada por la RFEF en la Audiencia Provincial, donde volvieron a darle la razón a la empresa pública, y está ahora recurrida en el Tribunal Supremo, sin que se haya resuelto la sentencia hasta el momento.

"Nos preocupa más no construir viviendas sociales"

Antonio Romero no ha negado que la empresa pública haya podido incumplir el convenio para la construcción del nuevo campo para el Puerto Real C.F., pero tampoco ocultó que la preocupación del gobierno local es otra. "Nos preocupa más y nos duele más no haber acometido más promociones de viviendas sociales o no pagar de manera puntual a quienes alquilamos pisos para personas que lo necesiten", argumentó el alcalde. Romero lamentó que una empresa pública que "tantas cosas buenas ha hecho en la ciudad, así como las personas que trabajan en ella, se vean mancilladas e insultadas por cuestiones que son internas del Puerto Real C.F.".