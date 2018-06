Romero: "Si encuentro un proyecto ilusionante me presentaré en 2019"

Hace un año, con mucha rotundidad, el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, confirmaba a este periódico su intención de no volver a presentarse a las elecciones municipales de 2019. "Sí, es el titular; no me voy a presentar, esa es mi intención", decía un día como hoy hace un año. Sin embargo, este titular queda ya en el pasado y la rotundidad con la que lo afirmaba se ha esfumado para plantear dudas. "Si encuentro un proyecto ilusionante me presentaré a las elecciones de 2019", comentaba ayer en una entrevista en la televisión local.

Para Romero, ese "proyecto ilusionante" pasa necesariamente por una candidatura de confluencias. "Dentro de Sí Se Puede aún no se ha tomado ninguna decisión y tampoco está definido en Podemos Andalucía, que es con quien más vinculación tenemos pese a ser una candidatura municipalista, pero la apuesta es una confluencia de Podemos, Izquierda Unida y Equo".

Para el alcalde de Puerto Real hay varias claves que condicionarían su participación en un nuevo proceso electoral. Una de ellas es fundamental: "El esfuerzo personal que, al menos a mí, me exige el cargo es muy alto, por lo que para dar de nuevo el paso debo de estar ilusionado con el proyecto y ya pongo sobre la mesa que no me ilusiona un proyecto que no sea colectivo", afirmó Romero.

Pero esa idea está aún "muy verde" en Puerto Real. "Puede resultar curioso pero he tenido más comentarios de este tema por parte de grupos de la oposición con los que se plantea una confluencia, que directamente con las bases de Podemos", aseguró.

Antonio Romero, que ya comparte gobierno en coalición con Equo, entiende que su relación personal con el grupo verde es "muy buena" y con Izquierda Unida es "bastante aceptable", por lo que tiene la impresión de que "yo no seré el punto discordante en la posible coalición". No obstante, adelanta que esa apuesta por la confluencia "no quiere decir que sea yo quien encabece la lista. Ser alcalde no me limita a sólo ser alcalde. Iré donde se decida". Lo que sí tiene claro Romero es no repetirá en las elecciones representando a un solo partido. No será el candidato de Podemos Puerto Real en caso de que la confluencia no cuaje.