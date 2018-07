Romero sale en defensa de Equo ante las críticas de Podemos

El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, salió ayer en defensa de sus compañeros de Equo que el pasado martes recibieron críticas de las bases de Podemos. La Asamblea local del partido llegó a decir en un comunicado que los concejales verdes tenían "abandonados" algunos barrio de la ciudad.

Por ello, los ediles de Sí se puede (Podemos) mantuvieron una reunión con la asamblea local de la formación morada en la que Romero dejó claro que "la responsabilidad de Gobierno es compartida al cien por cien". El primer edil trasladó a sus compañeros de partido que "tanto los aciertos como los errores corresponden al equipo y no a una persona o grupo. Es una gestión de todos".

No obstante, Romero sí dejó claro ante la asamblea que compartía las palabras de la Secretaria General de Podemos, Ascensión Ruiz, en las que decía que "las cosas se pueden hacer mejor". En declaraciones a este periódico, el alcalde no tuvo problemas en aceptar la crítica. "No tenemos costumbre de que las bases de los partidos cuestionen públicamente a sus propios gobernantes porque las disciplinas que la vieja política siempre han callado las críticas. Nosotros la aceptamos porque sabemos que la gestión se puede y se debe mejorar", afirmó Romero.

Además entrando a analizar las quejas vecinales de las que Podemos Puerto Real se hizo eco, Romero negó que haya una política de "abandono" de ningún barrio y aseguró que "todos los ediles del Gobierno local están poniendo todos sus esfuerzos en mejorar la situación, pero es innegable que las limitaciones son muchas y los recursos muy pocos, aunque ya trabajamos para que eso cambie y pronto lo hará", afirmó.

Romero redirigió el tiro que Podemos lanzó a Equo recodando que algunas de las cuestiones por resolver en las barriadas rurales son, realmente, responsabilidades de concejales de Sí se puede, ya que se pueden considerar de seguridad ciudadana. E incluso este mismo año, durante cinco meses, las responsabilidades medioambientales han recaído en el propio alcalde debido a la baja médica de la edil de Equo que la dirige habitualmente.

"A los vecinos les importa muy poco quien es el responsable, que en este caso es el equipo al completo, lo que quieren es que los problemas se solucionen y vamos a dedicar todos nuestro esfuerzos a ello".