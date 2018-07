Romero: "El PA trata de boicotear la inversión de empresas renovables"

Los proyectos previstos en Puerto Real para la instalación de varias plantas fotovoltaicas, con una inversión global de "cientos de millones de euros", según el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, "se están viendo retrasados por culpa del Partido Andalucista".

El equipo de gobierno ha venido acometiendo una reforma en tres ordenanzas fiscales: la que regula el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), la prestación compensatoria por el uso excepcional de suelo no urbanizable y la tasa de tramitación de licencias de obras. El motivo de estas modificaciones ha sido intentar ajustarlas a la realidad del sector de las renovables.

El único fin del PA es que no se termine una gestión que beneficiará mucho a la ciudad"

Y es que estas ordenanzas, cuyos textos no se han modificado desde 2006, carecían de una regulación concisa y clara para estos proyectos innovadores, y las bases de los tipos aplicables sólo tenían en cuenta la superficie a ocupar y los presupuestos de ejecución material (PEM) de los proyectos, pero no la capacidad de generación de energía en MW (megavatios) que es el concepto que, en líneas generales, se ha introducido en las modificaciones, tal y como han hecho otros municipios con experiencia en este sector. Tanto el alcalde como la edil de Hacienda, Fátima Pontones, explicaron ayer que para la reforma de las ordenanzas el área económica del Ayuntamiento ha tenido que aplicarse a fondo, e incluso esperar la aprobación del Ministerio de Hacienda, con el objetivo último de no dejar escapar inversiones y generación de puestos de trabajo para la ciudad, debido al interés de este sector por implantarse en Puerto Real.

Tras aprobarse en el mes de mayo la reforma de las tasas de forma inicial, sin el apoyo del PA, se esperaba su entrada en vigor durante este mes de julio, lo que permitiría a las empresas comenzar sus proyectos .

No obstante, el Partido Andalucista "con el único fin de que no se termine esta gestión que a todas luces benefician mucho a la ciudad -en palabras de Antonio Romero- presenta unas alegaciones a escasos días de la entrada en vigor de la normativa, lo que nos obliga a repetir pasos que retrasarán la entrada de las empresas varios meses más". Según Antonio Romero, las alegaciones a estos impuestos se basan en un "error de interpretación" de unos informes de Intervención, aspecto éste que "le hemos intentado explicar sin éxito porque en realidad no quieren aclaración, sino que esto se retrase. No me explico cómo son capaces de boicotear la llave que va abrirnos la puerta de esa inversión".

Por su parte, la edil de Hacienda, Fátima Pontones, añadió que los cuatro años de gobierno de Maribel Peinado "sólo sirvieran para aumentar la deuda del Ayuntamiento y dejarnos sin dinero, el que nos hace falta ahora para el mantenimiento y limpieza de la ciudad que tienen ahora la poca vergüenza de reclamar".