Marky Ramone estará en el Rock D´aki Puerto Real

El festival Rock D´Aki Puerto Real va ganando adeptos y se sitúa como una de las principales citas con la música del otoño en la Bahía de Cádiz. Este sábado, 6 de octubre, se va a celebrar una nueva edición que contará con la presencia de Marky Ramone como plato fuerte.

El que fuese batería del legendario grupo The Ramones estará en Puerto Real junto con otros grupos como: FestyKids, Ruptura, The Weds, The Darwins, San Remo, Oldfish Los Comix, The Mantra y The Krapulas´s Rhyhm and Blues Band.

A las 16:00h está previsto que se abra el festival con el grupo FestyKids, que ofrece conciertos de Rock para los más pequeños, y continuarán los grupos de rock emergentes de Puerto Real. Marky Ramone actuará a las 21:45 horas y el festival continuará con otros grupos de la Villa.

La cita tendrá lugar en el Paseo Marítimo de la ciudad y la entrada será gratuita.