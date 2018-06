Responsables de los chiringuitos de El Palmar se echan mañana a la calle

Muchos hosteleros de El Palmar se manifestarán mañana domingo, 1 de julio, para reclamar la apertura de sus chiringuitos. La protesta partirá al mediodía desde la zona de La Torre y recorrerá toda la franja costera de esta playa vejeriega.

Carmen González, gerente del chiringuito Tuna-Tun, se ha alzado como portavoz de estos industriales que explotan este tipo de establecimientos de temporada en El Palmar. Según ha explicado, llevan desde septiembre del pasado año intentando resolver esta situación y legalizar todos los chiringuitos, "pero es imposible, nos están engañando desde entonces diciendo que van a retirar las normas subsidiarias, mareándonos y teniéndonos entretenidos".

Los locales de esta representante de los industriales palmareños han sido precintados y otros tantos están a la espera de que el Ayuntamiento de Vejer les otorgue la licencia de funcionamiento el próximo 6 de julio, lo que les podría aún salvar el verano y los empleos que están pendientes de esa decisión municipal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Vejer pretende solucionar este conflicto en unos días. El alcalde José Ortiz ha expuesto que "quien ha abierto sin licencia, debe saber recordar que le hemos dicho que no abra; le puedo asegurar que la semana que viene se le precinta el local". Ortiz ha asegurado que "quien no ha abierto, lleva su expediente en regla y ese va abrir". Por el contrario, "el chiringuito que haya comenzado a funcionar sin licencia será cerrado por no seguir el camino que les hemos marcado, que es el camino de la legalidad".

El regidor vejeriego se mostraba contundente: "El que ha abierto ahora mismo y se cree que está chuleando por abrir un establecimiento, se está equivocando porque hay que resolver antes el expediente sancionador, por lo que no se puede ir al expediente de licencia definitiva; en definitiva, nos comemos el verano".