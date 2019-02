Podemos presenta su lista para continuar el “asalto” a la institución

Podemos Puerto Real acaba de concluir su proceso de elecciones primarias para conformar la lista con la que acudirán las elecciones municipales de mayo, en caso de que no se llegue a formar una confluencia de izquierdas tal y como todo apunta.

Será Antonio Romero quien encabeza la lista, seguido de Ascen Ruiz, actual secretaria local de Podemos. Le seguirán algunos de los integrantes del actual Gobierno local, como José Antonio Montilla o Fátima Pontones, junto a nuevas incorporaciones como Mario García y Carlos Ruiz-Henestrosa.

La formación morada tuvo este jueves una breve puesta de largo para presentar los resultados del proceso y lo hicieron con un cierto triunfalismo ya que, según explicó la secretaria general del partido en la localidad , a pesar de las “idas y venidas de Podemos”, en Puerto Real siguen siendo un partido asambleario y “nos hemos mantenido firmes a nuestras convicciones de democracia interna”.

Ruiz dijo sentirse “orgullosa” del trabajo que Sí Se Puede ha realizado en Puerto Real tras “asaltar las instituciones” hace cuatro años. “No queríamos ser ni los mejores gestores ni los mejores pagadores, pero hemos demostrados que cuando se gobierna para la gente lo hacemos mejor, pese a que arrastramos una deuda que seguimos considerando ilegítima".

De cara la próxima legislatura, Ascen Ruiz mostró el compromiso de Podemos se seguir avanzando en la participación ciudadana, en otros modelos productivos más sostenibles que generen empleo y riqueza, y en políticas de igualdad para que ninguna mujer tenga que ser supervisada o estar supeditada a un hombre. “Las instituciones, que son viejas y caducas, son muy reticentes a admitir políticas profundas de transformaciones, pero nosotros hemos venido aquí a eso y sabemos sin lucha no hay cambio”, dijo Ruiz.

Por su parte, Antonio Romero, trasladó el agradecimiento a la militancia que le ha dado su apoyo y ha “demostrado un ejemplo de democracia”, comparando el proceso con el de otras formaciones. “Hay más partidos que han hecho primarias pero solo para las cabezas de lista y nosotros nos arriesgamos a hacerlo con la lista al completo”, explicó Romero.

Para el actual alcalde de la Villa y candidato a revalidar el cargo, el reto que supone participar en unas nuevas elecciones “ha sido muy pensado” porque pese a que en estos cuatros años “se ha hecho un trabajo muy serio siempre he dicho que para nosotros la institución no es un espacio amable en el que desarrollarnos. No está adaptada para que se produzcan cambios”.

Una de las principales motivaciones de Romero para dar el paso ha sido el objetivo de dar continuidad a muchos de los proyectos iniciados durante esta legislatura y que “la experiencia de estos cuatro años nos van a ser muy útil. Ya no tendremos las dificultades con las que nos encontramos cuando llegamos porque sabemos cómo funciona y hemos detectado los mayores problemas. Nuestra ideología no ha cambiado pero sí creemos que seremos más eficaces.