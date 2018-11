"El Puerto no es Venecia, pero es la ciudad de los cien palacios"

Tras la conferencia de Manuel Ángel González Fustegueras se abrió un turno de preguntas, moderado por el periodista Carlos Benjumeda, que contó con una amplia participación por parte del público.

Ante algunas voces críticas que surgieron en el coloquio, Fustegueras defendió que "esto no será Venecia -como señalaron desde el público-, pero está bien, es la ciudad de los cien palacios". Incluso subrayó que en algunas cuestiones "está mejor que Jerez, cuyo centro histórico en algunas zonas parece que está bombardeado". El urbanista no tuvo reparos al coincidir con algunas voces que subrayaron el deterioro del centro, porque "que el centro está mal es evidente". "Pero en parte -añadió- ha habido mucho descuido de los propietarios, que tienen la obligación legal de cuidar sus casas, así como de la Administración, que ha de velar por el patrimonio. La sociedad no tiene incorporado el patrimonio como un valor, y ha de incorporarlo".

En cuanto a la entrada en vigor del documento, la concejala María Eugenia Lara explicó que la aprobación inicial se quiere llevar a cabo en la última semana de diciembre o como máximo en enero, tras lo que vendrá un periodo de alegaciones e información pública. La aprobación provisional podría llegar en abril o mayo y la definitiva se prevé para finales de 2019, tras cuya publicación entraría en vigor.

Otra de las preguntas se refirió a la agilización de las licencias, ante lo que Fustegueras recordó que el Ayuntamiento ya está trabajando en este sentido con una nueva ordenanza municipal.

Uno de los asuntos que más controversia suscitó fue la de la prohibición de los pisos turísticos. En este sentido, el plan solo permite los apartamentos turísticos, que se pueden instalar en cualquier finca siempre que se destinen íntegramente a este fin, pero no las viviendas turísticas en edificios residenciales, algo que como recordó el arquitecto está trayendo graves problemas a muchas ciudades turísticas y a los empresarios del sector, poniendo el ejemplo de Sevilla, donde ya hay más plazas de alojamiento en pisos que en hoteles. Fustegueras reconoció también que en algunas cuestiones hay aún diferencias con la Junta, pero confía en que se puedan dirimir en virtud de los antecedentes recabados en otras localidades. El redactor del plan recalcó además que con el Peprichye se establece claramente lo que se puede o no se puede hacer en cada finca.

El río y su entorno fue otra de las cuestiones que se plantearon, y Fustegueras defendió una margen urbana prácticamente peatonal, a excepción de la zona del catamarán, que es además un importante intercambiador. "Si conseguimos que no haya coches desde la Pescadería hasta Pozos Dulces yo sería feliz", dijo.