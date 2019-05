La Junta sólo adjudica la primera fase del nuevo colegio de Casines

El alcalde de la ciudad, Antonio Romero, ha mantenido un encuentro con el delegado territorial de Educación en Cádiz, Miguel Andreu, en el que también estuvieron presentes el concejal de Educación de Puerto Real, José Montilla, y una representación de la Flampa de Puerto Real.

En este encuentro, en el que ambos representantes políticos tuvieron ocasión de conocerse, el alcalde recibió la noticia de que ya se ha adjudicado la obra de construcción de la primera fase del colegio de Casines. Romero, aunque celebró la noticia, no lo hizo con la satisfacción que hubiera deseado ya que sólo se acometerá, "supuestamente para el curso 2020-2021", un centro con dos líneas de Educación Infantil. Por lo tanto, el curso que viene no van a estar disponibles estas unidades, “mientras que el colegio de la zona, el Arquitecto Leoz, sigue con 4 y 5 líneas de Primaria que no van a verse reducidas en varios años”, apuntó Romero.

A finales de 2017, la obra de construcción del edificio para Educación Infantil se adjudicó a la UTE Ferson- Helopav con un presupuesto que rondaba el millón de euros. Pero la obra nunca llegó a iniciarse ya que la UTE trasladó Agencia Pública Andaluza de Educación que tenían dificultades y acabó abriéndose un nuevo proceso para licitar la obra de nuevo, que supuso casi un año de retaso.

Debido a este inconveniente, todo apuntaba a que la primera fase del proyecto, que se centraba en el edificio de educación infantil, se acabaría solapando con la segunda fase, ya que éste se había incluido en los presupuestos de 2018.

Así lo confirmó entonces la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, quien anunció en febrero del pasado año que se estaba elaborando el programa de necesidades del nuevo edificio y sus espacios. Esta segunda fase, valorada en más de dos millones de euros y que convertiría al el complejo educativo en un centro de tipología C-2, no ha seguido los pasos marcados y de ahí el enfado del alcalde de Puerto Real y de la comunidad educativa de la zona.

Además de los asuntos relacionados con el colegio de Casines, el alcalde trasladó otras cuestiones que atañen a la competencia autonómica en materia de Educación, dado que en los últimos meses se han producido algunas incidencias que Romero quería abordar de manera directa con el delegado.

El alcalde de la Villa se mostró muy preocupado por los servicios de comedores escolares que la Junta subcontrata, más aún después del contratiempo que recientemente sufrieron algunos centros educativos de la ciudad. El delegado territorial informó al alcalde de que ya se están preparando los pliegos de condiciones para adjudicar de nuevo estos servicios, a lo que el representante puertorrealeño solicitó que se permitiera al Ayuntamiento enviar una serie de sugerencias.

Entre ellas el alcalde adelantó la vigilancia por parte de las familias de la comida con la posibilidad de probarla sin previo aviso o bien la ampliación del tiempo en el que debe avisarse para no hacer uso del servicio en días determinados, actualmente establecido en una semana en algunas de las empresas. “No tiene sentido en el caso de que un escolar caiga enfermo”, apuntó Romero

Otras cuestiones estaban relacionadas con trabajos de los que el delegado territorial dijo no tener información suficiente, como el Plan de Climatización de los centros o el mantenimiento del sistema eléctrico del colegio Río San Pedro, que exceden de las competencias municipales.

En el caso del transporte que traslada al alumnado de la Escuela Infantil El Marquesado, Romero también solicitó toda la información necesaria para comprobar su funcionamiento, después de las denuncias planteadas por los padres.