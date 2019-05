El PSOE presenta su candidatura para Puerto Real con Elena Amaya como principal aval

El Partido Socialista ha presentado la lista de personas que, encabezadas por Elena Amaya, esperan protagonizar el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Real. Fue en un acto celebrado en el Centro Cultural Villa de Puerto Real, con el respaldo de la presidenta del PSOE de Cádiz, Irene García.

El acto arrancaba con la intervención del secretario local del partido, Carlos Salguero, quien presentó a la candidatura socialista como la alternativa frente al “inmovilismo que ha arrastrado Puerto Real estos años”. A los asistentes pidió confianza ante el proyecto en el que él participa como número dos, y a sus compañeros dijo que “unión, trabajo e ilusión” era el leitmotiv de una propuesta que ya tiene un lema B: ‘Amaya no te falla’.

La presentación del PSOE, mucho más ambiciosa que la de hace cuatro años, fue respaldada por Irene García, quien se mostró confiada en que “el próximo 26 de mayo se va a repetir la alegría del pasado domingo porque Puerto Real necesita un cambio, el que está pidiendo la ciudadanía”. La dirigente socialista lamentó que “Puerto Real no haya ocupado ningún espacio en la Bahía durante estos cuatro años”, y se refirió a Antonio Romero como “un alcalde que no quiere serlo por lo que no se merece la confianza de la gente”.

Después de vender los logros del Gobierno socialista en la Diputación de Cádiz, se refirió a Elena Amaya como una “mujer valiente, todoterreno, involucrada al máximo en las cuestiones que entendía importantes para su pueblo, y que ha trabajado siempre con honestidad y convicción”. Para García, la gestión de Amaya como diputada provincial es “un aval indiscutible”.

Visiblemente nerviosa y muy emocionada tomaba la palabra Elena Amaya, para dirigirse en primer lugar a su familia, a quien agradeció el apoyo que le habían dado en estos años. Mención aparte tuvo su padre. “No puedo hablar de mi compromiso político sin mencionarlo a él, porque fue quien me enseñó los valores y principios socialistas que hoy me llevan a dar el paso como candidata a la alcaldía de Puerto Real”.

La alcaldable socialista expuso su modelo de ciudad con un objetivo claro: los astilleros. “Sabemos que Puerto Real vive del sector naval y tenemos claros lo positivo para todos si el astillero funciona. Queremos volver a ver los monos azules tendidos en los balcones”, dijo.

Amaya fue perfilando los puntos de un programa electoral “realizable, sin vender humos, donde nos comprometemos a crear un plan de choque para el saneado y limpieza de nuestras calles o un complejo multideportivo”.

Abogó por “centrarse en Puerto Real y dejarse de políticas de escaparate, haciendo políticas pensando en los nuestros, que se cumpla con el deporte, el comercio, los colegios, nuestras calles, con el tejido asociativo, con el turismo, porque estamos en un enclave único de la Bahía de Cádiz y qué pena que los que nos han gobernado no han sabido ponerlo en valor”.

Para poner en marcha su programa, contará “con el mejor equipo que se pueda tener”, dijo antes de presentar la lista de personas que le acompañarán, en el que se conjugan gente joven y con experiencia.