Los colectivos feministas aplauden el cambio de fecha del pregón de Carnaval

Las modificaciones que el programa de Carnaval de Puerto Real está sufriendo para evitar que el pregón coincida con la jornada de huelga feminista prevista para el 8M están recibiendo tanto críticas como aplausos. Al descontento manifestado por el mundo del carnaval en general, cuyos representantes se reunirán este martes con el alcalde, Antonio Romero, se le suman las defensoras de la propuesta.

En un comunicado, los colectivos feministas (Café Feminista Puerto Real, Alerta Púrpura y Ni una menos Cádiz) han aplaudido la propuesta del alcalde así como el apoyo mostrado por “parte de la corporación municipal”, con el fin de facilitar la adhesión a la huelga convocada por el movimiento feminista: “un día de huelga de trabajo, cuidados y consumo”.

Los colectivos han instado al Ayuntamiento a que no promuevan ni celebre ninguna actividad institucional, ajena a la conmemoración de ese día. “El 8M no es una convocatoria cualquiera como ya experimentamos el año pasado con una manifestación masiva en Cádiz que aunó a todos los colectivos y movimientos de la provincia (no sólo feministas), en contra de una violencia estructural que día a día nos discrimina y nos mata”, dicen los colectivos.

Por ello entienden que realizar actos institucionales ese día “supone mostrar el poco valor y prioridad política que se le atribuye a dicha fecha”. Las entidades que firman el manifiesto consideran que la convocatoria de este año será un día clave “especialmente en este período de convulsión política con el auge de partidos reaccionarios”.

La opción que tomó el Ayuntamiento partió el alcalde, saltándose la opinión del ex concejal de Fiestas, Alfredo Charques, quien hasta el momento de su renuncia había mantenido que el Carnaval “no tiene por qué ser incompatible con la reivindicación, como va a ocurrir en Cádiz o en otras localidades, más bien lo veo como una oportunidad y un altavoz”.

Esta reflexión no ha sido compartida por los colectivos, quienes no entienden el rechazo del concejal de Equo a eliminar el pregón del viernes de Carnaval, “dado que su propio partido recoge en su ideario político el feminismo”.

Referente a la celebración de la fiesta, los colectivos feministas destacan que el carnaval “es una manifestación cultural enmarcada en una sociedad machista, sobre la que surgen agrupaciones de mujeres, mixtas o feministas, tanto en el COAC como en las calles, que muestran como el carnaval, el ocio y la fiesta también son nuestras y se pueden crear letras no impregnadas de machismo, LGTBIfobia o xenofobia”.

Entienden que ha quedado demostrado que el carnaval puede ser algo inclusivo y de todas, donde las letras expresan ideas de libertad, igualdad y lucha a favor de los movimientos o colectivos.

Por último aprovecharon para invitar a la ciudadanía a asistir a alguna de las manifestaciones convocadas: a las 18.00 horas en la Plaza de Asdrúbal en Cádiz, a las 18.00h en la Plaza del Arenal en Jerez y a las 18.30 en la rotonda de la Avenida Libertad, en el Puerto de Santa María.