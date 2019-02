El césped artificial en el Virgen del Carmen ya tiene consignación presupuestaria

La necesaria y esperada remodelación del campo de fútbol del IES Virgen del Carmen, cuyo uso está cedido al Ayuntamiento de Puerto Real, podría ser una realidad este verano. Lo dice el concejal de Deportes, Juan Antonio Pontones, pese a que no se quiere aventurar a dar fechas después de haber ofrecido ya varias y haberlas incumplido todas. No obstante, Pontones sí reconoce que se han dado pasos importantes y que “muy mal se tendrían que dar las cosas para que en agosto o septiembre no esté instalado el césped artificial en el terreno de juego”, dice el edil de Sí se puede.

Será, en cualquier caso, cuando Pontones ya no esté al frente de la delegación puesto que no va a repetir en las próximas elecciones de mayo. El edil se muestra confiado porque “ya se cuenta con la consignación presupuestaria para el renting”, que será la modalidad por la que el municipio optará para dotar de césped artificial al complejo. “Ya tenemos consignación, unos 370.000 euros, y trabajamos en el pliego administrativo porque el técnico ya está hecho. Esperamos poder publicarlo pronto”, afirma.

Las nuevas dotaciones en el Virgen del Carmen era uno de los tres proyectos principales en los que la delegación de Deportes había puesto sus esfuerzos. Otro de ellos, el único conseguido hasta el momento, era la reapertura del Complejo de Piscinas que “no nos imaginábamos que nos iba a costar tanto, pero ya está funcionando, los trabajadores con empleo y el Club Natación Puerto Real ha podido volver del exilio”, celebró el edil.

El tercer objetivo es la puesta a punto del Pabellón Municipal de Deportes, una infraestructura antigua, a la que le crecen los achaques, y que precisa de una remodelación integral. “Aunque es verdad que la instalación ha mejorado con los nuevos operarios que se han incorporado, es necesario una obra de más calado que ya se han incluido para el próximo Plan Invierte de Diputación y se harán este año.

Uno de los problemas más urgentes del pabellón es la falta de agua caliente en los vestuarios tras la avería de dos de los tres termos que existen. “El problema es que son muy antiguos y no se pueden reparar. Hemos intentado comprarlos nuevo pero la Intervención dos dice que no podemos porque son inversiones y nos limita el Plan de Ajuste. No obstante hemos optado por comprarlos pese a tener un informe con reparos porque lo consideramos una urgencia”, dijo Pontones.

Además de temas relacionados con las infraestructuras, Pontones confió en poner también solución a la falta de operarios municipales que atiendan estas instalaciones y que provocan situaciones como que la Sala de Barrio del Río San Pedro no pueda abrirse en horario de mañana